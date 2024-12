Selva Candida: la qualita’ del vivere nel nuovo quartiere di Roma Nord

Sabato 14 dicembre l’Open Day per i cittadini che potranno scoprire il progetto di CMB con abitazioni innovative, spazi verdi e servizi per la comunità

Dopo anni di silenzi, con l’attuale Amministrazione Comunale il Programma Integrato di Selva Candida prende finalmente vita. È un intervento che sa di rinascita, un tassello di bellezza e sostenibilità in un quadrante di Roma Nord che per troppo tempo ha atteso soluzioni, risposte, prospettive. Ora, su questo lembo di città che ora si proietta verso il futuro, sorge il progetto "Roma Nord": non solo nuove case, ma un nuovo modo di vivere, una sinfonia di verde, luce e connessioni urbane che rompe con la tradizione dei quartieri dormitorio.

Il polmone verde e la connessione ritrovata

Incastonato tra il G.R.A. e via Selva Candida, il progetto (https://www.progettoromanord.it) si affaccia sul Parco della Riserva Grande, otto ettari di alberi, viali e aria da respirare. Da qui prende forma una nuova visione della città: niente più edifici che spuntano dal nulla e frammentano il tessuto urbano, ma un quartiere che si apre, dialoga e si fonde con il verde, i percorsi ciclopedonali, le aree di gioco per i bambini e quelle per gli amici a quattro zampe. Selva Candida diventa finalmente un luogo dove ogni angolo invita a fermarsi, a osservare e a far parte della comunità.

Eppure, la bellezza del paesaggio non basta: per decenni quest'area è stata tagliata fuori dal resto della città, chiusa nella morsa del traffico e delle code. Il Programma Integrato risponde anche a questo bisogno. Una rete di nuove strade e collegamenti consentirà di accedere agevolmente al G.R.A., con un importante alleggerimento del traffico locale e una viabilità ripensata che abbraccia vie storiche come Via di Selva Candida e Via Casal del Marmo. Si costruisce un quartiere che può finalmente respirare, dove una nuova rotatoria sostituisce i semafori, liberando il traffico e offrendo una viabilità più umana, dove ogni strada conduce a casa, e dove ogni percorso fa parte di un sistema vivibile e condiviso.

Case su misura: il comfort moderno incontra l'efficienza sostenibile

Il progetto immobiliare "Roma Nord" non è una collezione di appartamenti anonimi. Qui, la casa prende forma come un rifugio, pensato per chi desidera il verde e la quiete senza sacrificare le comodità della vita moderna. Gli appartamenti, progettati in classe energetica A, sposano sostenibilità ed estetica: terrazzi, giardini e ampie vetrate lasciano entrare la luce e il respiro del parco, mentre i consumi sono ridotti al minimo, grazie ai criteri NZEB (Nearly Zero Energy Building). In ogni appartamento, la temperatura e l’umidità sono costantemente regolate per un comfort che non si limita all’apparenza ma entra nel cuore della vita quotidiana, proteggendo dalla frenesia urbana.

Sulle coperture svettano pannelli fotovoltaici, silenziosi testimoni di una nuova attenzione per l’ambiente. La loro energia alimenta le parti comuni, abbattendo i costi e azzerando le spese condominiali, esclusi i consumi, per tre anni. Anche l’acqua trova una nuova funzione: le piogge e le acque di scarico vengono raccolte, filtrate e impiegate per l’irrigazione degli spazi verdi. Qui, ogni scelta progettuale è fatta per durare, per lasciare un segno positivo nel futuro di chi vivrà questo quartiere.

Un quartiere che risponde ai bisogni della comunità

Nel cuore di Roma Nord, finalmente, si propone un’idea di abitare che va oltre le mura domestiche, che si apre alle necessità delle famiglie. A pochi passi, negozi e un parco commerciale da 30.000 m², scuole e asili, a formare un tessuto di servizi utili e funzionali per la vita quotidiana. Tutto è stato pensato per una comunità che possa muoversi facilmente e accedere ai luoghi che contano, dagli spazi di gioco alle aree per gli animali domestici, fino ai servizi scolastici raggiungibili in pochi minuti. Una vita a misura di famiglia che oggi, finalmente, si concretizza.

L'inaugurazione del nuovo quartiere con istituzioni e cittadini

Da sabato 14 dicembre, dopo l’incontro con le istituzioni locali previsto per il giorno prima, tutto questo diventerà visibile agli occhi della comunità. Nell’area di cantiere, render e pannelli illustrativi, maxischermi e rappresentazioni tridimensionali offriranno ai cittadini l’anteprima di un quartiere che, per tanto tempo, è rimasto nei sogni. Saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni locali, delle società CMB e Rinnovamento Commerciale e le associazioni territoriali, per il taglio del nastro, un gesto simbolico, certo, che però rappresenta la volontà di dare una nuova vita a quest’area di Roma. Con Selva candida che non è più solo una zona sulla mappa, ma una promessa mantenuta e un nuovo inizio per un quartiere che vuole essere modello e simbolo di un abitare moderno, sensibile, sostenibile.

L’invito è a partecipare il 14 dicembre, per esplorare in anteprima questo progetto durante l’Open Day, che si terrà nell’area di cantiere (Via di Selva Candida, Angolo Gandin | ROMA) dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30. Durante la visita, sarà possibile conoscere i dettagli del nuovo quartiere e scoprire come un’area abbandonata si stia trasformando in un modello di sostenibilità e innovazione per tutta Roma.

Ufficio stampa

Stefano Tamagnone - 338.3703951

stefanotamagnone@yahoo.it