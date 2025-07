Sempre più italiani mettono in atto strategie per gestire al meglio le spese di casa

Milano, 8 luglio 2025. Il contesto economico attuale non è particolarmente semplice, per tutta una serie motivi fra cui - come spiega il recente studio “Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana” – l’incertezza particolarmente elevata che “deriva dall’evoluzione delle politiche commerciali” con particolare riferimento ai dazi imposti dagli Stati Uniti d’America. Anche le diverse tensioni geopolitiche che hanno caratterizzato gli ultimi tre anni hanno contribuito a rendere più incerto il quadro economico. Fatto sta che sempre più famiglie italiane, preso atto delle previsioni sull’inflazione e facendo i conti con i avendo subito rincari di prezzi, stanno mettendo in atto strategie per contenere le spese di casa.

A tal proposito, merita un cenno la questione delle spese energetiche: secondo il Rapporto Coop 2025, infatti, i consumatori che prevedono di spendere di più per le bollette di luce e gas superano del 26% coloro che pensano che spenderanno meno.

È anche per questo che sta crescendo l’interesse di consumatori verso le offerte luce e gas a prezzo fisso , che permettono di pianificare le spese con maggiore facilità, evitando le fluttuazioni del mercato che caratterizzano le offerte a prezzo variabile.

Soluzioni a prezzo fisso: più stabilità e meno stress

Per svariati motivi, negli ultimi anni i prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale sono stati caratterizzati da una notevole volatilità, cosa che ha reso le bollette meno prevedibili. Le famiglie però, soprattutto in periodi di incertezza economica, tendono a preferire soluzioni che offrono una maggiore stabilità, come appunto quelle con rata fissa poiché il costo è predefinito e stabile.

In alcuni casi, il costo potrebbe anche rivelarsi superiore all’inizio, ma in questo modo ci si difende dall’imprevedibilità del mercato, ovvero da tariffe inizialmente più basse che possono però impennarsi in modo inaspettato creando difficoltà nella gestione del budget familiare.

Queste sono, di fatto, le stesse considerazioni che fanno coloro che optano per un mutuo a tasso fisso, piuttosto che per uno a tasso variabile.

L’attenzione alla trasparenza delle offerte

Quando si valutano le varie offerte relative alle forniture di energia elettrica e gas, oltre all’aspetto economico è fondamentale dare la giusta importanza anche alla trasparenza del contratto: le condizioni devono essere chiare, senza “asterischi” ambigui a piè di pagina che cambino il senso della proposta; il linguaggio deve essere comprensibile anche da chi non ha particolari competenze tecniche e tutti i costi devono essere elencati esplicitamente.

Al momento della scelta, è importante anche considerare la possibilità delle cosiddette offerte dual fuel, ovvero quelle in cui la fornitura di energia elettrica e gas è gestita da un unico fornitore. È una scelta che spesso offre vantaggi economici e, inoltre, semplifica la gestione burocratica: una sola bolletta, un’unica area clienti, un solo servizio di assistenza ecc.

Il ruolo delle app nel risparmio energetico

Alcuni operatori del mercato dell’energia mettono a disposizione app installabili sullo smartphone che consentono di verificare i consumi e forniscono suggerimenti per ottimizzarli. Uno strumento digitale di questo tipo mostra quanta energia si è utilizzata e qual è stato il relativo picco di potenza: è quindi possibile confrontare i dati nel tempo così che si possa usare meglio l’energia. Con alcuni operatori è anche possibile creare un “profilo energetico” ricevendo consigli personalizzati che permettono di ridurre gli sprechi. Anche una semplice app, quindi, può avere un ruolo importante nel farci risparmiare energia.

