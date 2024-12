Separazioni e divorzi: diritto, tutela dei minori e Riforma Cartabia

Bologna, 13/12/2024 - La complessità delle separazioni e dei divorzi, soprattutto in presenza di figli minori, è una materia delicata che, come tale, richiede competenze specifiche e un approccio competente, che sappia comprendere sia il lato giuridico che umano della situazione.

Tra procedure legali che si aggiornano, piani genitoriali e gestione delle situazioni più conflittuali, emerge l’importanza di una guida esperta e di strumenti adeguati a garantire il miglior interesse dei minori e una gestione serena delle crisi familiari.

La differenza tra separazione e divorzio

Capire quale sia la differenza tra separazione e divorzio è sicuramente un primo passo per individuare la strategia con cui affrontare le eventuali difficoltà di un matrimonio. Non tutte le crisi sono uguali, quindi non sempre le soluzioni sono universali. In primis, va sottolineato che la più importante differenza tra queste due situazioni è quella relativa allo status.

Da un lato abbiamo la separazione, che consiste in un un periodo di transizione durante il quale si conserva lo stato civile di coniugato, con la possibilità di riconciliarsi. Possiamo identificarla come una sorta di pausa in cui la coppia valuta il da farsi, considerando pro e contro, ma nulla è ancora definitivo.

Dall’altro, abbiamo, invece, il divorzio. Questa soluzione rappresenta un cambio di status definitivo: la coppia non è più tale agli occhi della legge e gli ex componenti, ormai non più vincolati, perde i diritti successori.

La separazione può essere consensuale, quando i coniugi trovano un accordo, oppure giudiziale, nel caso di intervento del giudice. Con il divorzio, invece, i vincoli matrimoniali vengono sciolti definitivamente e, se necessario, occorre risposarsi per ripristinare tali vincoli.

La confusione sulla Riforma Cartabia

Per evitare confusione, è bene fare un appunto sulla recente Riforma Cartabia che ha generato qualche fraintendimento e incomprensione. In sostanza, molti hanno interpretato questa novità in modo errato, come se non fosse più necessario passare per la separazione prima del divorzio. Nella pratica non è così.

La riforma, infatti, introduce la possibilità di presentare una domanda cumulativa di separazione e divorzio in un unico procedimento. Il giudice, però, deve comunque valutare i presupposti della separazione prima di procedere con il divorzio.

Piano Genitoriale

Un’altra novità introdotta con la riforma riguarda il Piano Genitoriale, ovvero uno strumento che disciplina l’organizzazione delle attività dei genitori, garantendo equità nei compiti e tempi equilibrati con i figli. Le aree di intervento includono istruzione, salute, vacanze e religione, promuovendo il principio di bigenitorialità ed evitando che una figura genitoriale diventi predominante.

Contribuire al mantenimento dei figli è un dovere di entrambi i genitori fino a quando non diventano economicamente autosufficienti e nei casi di affido paritario, è possibile prevedere un mantenimento diretto, ma questa soluzione richiede accordi tra i genitori.

I casi più difficili: quando la famiglia è in crisi

Eppure, non tutti i casi di divorzio e gestione dei figli si risolvono in modo semplice. In casi estremi, infatti, vanno affrontate situazioni decisamente più delicate, che prevedono l’affidamento dei minori ai servizi sociali. Queste misure, seppur necessarie, possono avere conseguenze sui rapporti tra genitori e figli, specie quando la conflittualità è alta. È essenziale che il giudice eserciti un’adeguata vigilanza e che gli interessi dei minori siano sempre prioritari.

Nonostante le difficoltà, l’obiettivo è sempre trovare soluzioni bonarie e garantire un ambiente stabile per i figli minori, con il supporto di strumenti legislativi e strutture adeguate.

