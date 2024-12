Serie A – Lazio-Inter: all’Olimpico ci si gioca una fetta di scudetto Napoli, vincente a 1,75 su Sisal.it, vuole ripartire da Udine

Roma, 13 dicembre 2024 – Il Monday Night del sedicesimo turno di Serie A coincide anche con il big match di giornata perché, all’Olimpico, scendono in campo Lazio e Inter, due delle squadre più in forma del momento. Baroni e Inzaghi daranno sicuramente vita a una gara intensa e divertente nonostante la posta in palio sia altissima in chiave scudetto. Gli esperti Sisal ritengono i campioni d’Italia favoriti a 2,05 rispetto al 3,60 dei padroni di casa con il pareggio in quota a 3,25. Difficilmente Lazio e Inter si accontentano quando si trovano una di fronte all’altra: negli ultimi sei anni solo due volte si sono divise la posta. All’Olimpico si sfidano il secondo e il terzo attacco del campionato: una Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,15, è nelle corde del match. In questa girandola di emozioni potrebbe far la sua comparsa un Ribaltone, a 7,50, ma anche un gol dalla panchina, si gioca a 2,50, visto che entrambi gli allenatori potrebbero aver bisogno di tutti gli elementi a disposizione. A proposito di allenatori sia Baroni, dato a 5,00, che Inzaghi, offerto a 4,00, potrebbero vedersi sventolare davanti un cartellino giallo. Tanti, tantissimi i giocatori che potrebbero diventare protagonisti ma due meritano una menzione particolare: Tijani Noslin e Marcus Thuram. Il primo, un vero pupillo di Baroni, dopo i tre gol e un assist nelle due sfide con il Napoli, punta a ripetersi tanto che una gara con una marcatura o un passaggio vincente si gioca a 2,55. L’attaccante francese dell’Inter sta tenendo in piedi il reparto offensivo nerazzurro in un momento di crisi collettiva: Thuram protagonista all’Olimpico con una doppietta è offerto a 10,50.

Il Napoli vuole cancellare immediatamente il doppio stop, tra Serie A e Coppa Italia, subito dalla Lazio e riparte dal Blueenergy Stadium, in una sfida molto favorevole come ricorda la storia recente: gli azzurri, infatti, hanno perso solo una volta, negli ultimi nove anni, contro l’Udinese. Gli esperti Sisal ritengono la squadra di Conte vincente a 1,75 contro il 5,25 di Thauvin e compagni mentre il pareggio è in quota a 3,50. Sfida molto tesa dove l’Under, a 1,60, si fa preferire all’Over, dato a 2,20. Gli episodi potrebbe indirizzare il match in un senso o nell’altro: un rigore, a 2,85, un cartellino rosso, a 4,80, ma anche un intervento del VAR, si gioca a 3,25, potrebbero risultare decisivi. Romelu Lukaku, dato a 2,50, è il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori mentre David Neres, assist a 3,00, vuole giocarsi le sue chance. In casa Udinese tutto passa dalla classe di Florian Thauvin, gol o assist a 3,25, e dal fiuto del gol di Lorenzo Lucca, a segno a 4,50.

L’Atalanta capolista, decima vittoria consecutiva in campionato a 1,55, è sopite di un Cagliari, dato a 5,75, bisognoso di punti. La Juventus, dopo tre pareggi consecutivi, intravede il successo ospitando il fanalino di coda Venezia: trionfo bianconero a 1,33, blitz lagunare che pagherebbe 10 volte la posta. Il Milan, tre punti a 1,36, riceve il Genoa, dato a 8,50, del grande ex Mario Balotelli. Sfida del cuore per Vincenzo Italiano che, alla guida del Bologna, ritrova la Fiorentina: successo rossoblù a 2,60, vittoria toscana a 2,80. La Roma cerca continuità a Como: i giallorossi si giocano vincenti a 2,15 mentre il trionfo dei ragazzi di Fabregas è in quota a 3,50.

