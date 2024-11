Serie A –Milan-Juventus: una per rientrare, l’altra per non mollare. Ranieri esordio contro il Napoli: blitz della Roma a 5,00 su Sisal.it

Roma, 22 novembre 2024 –La Serie A riparte con una classicissima come Milan-Juventus dove i punti in palio saranno pesantissimi. Il Diavolo, staccato di otto punti dalla vetta, vuol provare a rientrare mente i bianconeri, unici ancora imbattuti del torneo,sognano di non mollare il treno scudetto. Gli esperti Sisal ritengono il Milan favorito a 2,15 contro il 3,60 della Juventus con il pareggio in quota a 3,20. Tante, tantissime emozioni regalano le due squadre ma, negli ultimi tempi, davvero pochi gol: normale che l’Under, a 1,65, si faccia preferire all’Over, offerto a 2,10. In una sfida dove i particolari faranno la differenza un’espulsione, a 4,00, ma anche un autogoal, che pagherebbe 9 volte la posta, potrebbero indirizzare la gara in un senso o in un altro. Inevitabilmente gli occhi saranno puntati sul grande ex, Álvaro Morata: l’attaccante spagnolo, quattro anni alla Juventus, è pronto a caricarsi il Milan sulle spalle tanto che una sua rete è offerta a 3,50. Da un ex reale a un ex virtuale perché Timothy Weah, esterno della Juventus, è l’erede di quel George idolo rossonero tra il 1995 e il 2000. Il figliol prodigo protagonista con gol o assist è dato a 3,00.

Domenica di grandi emozioni anche al Maradona dove il Napoli capolista riceve la Roma che vede esordire il terzo allenatore stagionale: Claudio Ranieri. Il tecnico del miracolo Leicester aveva detto basta ma lui, romano e romanista, non poteva dire di no all’amore di una vita ed è corso in soccorso di una squadra che naviga nelle zone basse della classifica con appena tre vittorie su dodici gare di campionato. Antonio Conte, grande amico di Sir Claudio, parte favoritissimo, per gli esperti Sisa l, a 1,72 rispetto al blitz giallorosso offerto a 5,00 mentre si scende a 3,50 per il pareggio. Ranieri è al terzo esordio sulla panchina della Roma dopo quelli del 2009 e 2019: in entrambi i casi vinse 2-1. Lo stesso risultato esatto, domenica pomeriggio, pagherebbe 17 volte la posta mentre quello in favore del Napoli si gioca a 8,50. Le marcature non dovrebbero mancare sia se dovessero arrivare da fuori area, a 3,50, che dalla panchina, ipotesi offerta a 2,50. Occhio però anche a eventuali falli in area che potrebbero portare a fischiare un rigore, in quota a 2,75. Inutile girarci intorno: Romelu Lukaku sarà il grande protagonista essendo anche l’ex più atteso. Big Rom a segno contro i giallorossi si gioca a 2,75. Ma la Roma si affida ad Artem Dovbyk sebbene non al meglio ma pronto a entrare nel tabellino dei marcatori a 3,50.

Da una sponda all’altra del Tevere con la Lazio a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato, a 1,90, che ospita un Bologna che sogna il secondo blitz consecutivo all’Olimpico, in quota a 4,50, dopo aver sconfitto la Roma. L’Inter, vincente a 1,38, vola a Verona contro l’Hellas, trionfo a 8,00, che non sconfigge i nerazzurri da 32 anni. L’Atalanta parte favorita, a 1,62, contro il Parma, dato a 5,00 ma da non sottovalutare, mentre la Fiorentina, tre punti a 2,25, vola a Como, vincente a 3,25, in un match tutto da seguire.

