Si apre il fondo di remissione per risarcire le vittime di frode dell'AirBit Club

WASHINGTON, 13 maggio 2026 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC ("RCB"), amministratore dei sinistri relativi all'AirBit Victim Fund ("AVF") che agisce per conto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ("DOJ"), ha annunciato oggi l'apertura del processo di presentazione delle richieste di risarcimento per le vittime di frode dell'AirBit Club.

L'AVF è stato istituito dal DOJ per risarcire le persone che hanno subito perdite finanziarie a seguito di uno schema fraudolento condotto presso l'AirBit Club. L'obiettivo dell'AVF è quello di risarcire le vittime indotte ad acquistare iscrizioni dell'AirBit Club sulla base di false dichiarazioni, comprese le promesse di rendimenti giornalieri garantiti presumibilmente generati tramite attività di mining e trading di criptovaluta. Per ulteriori informazioni sul processo di risarcimento dell'AVF, consulta il comunicato stampa del DOJ.

Chi ha diritto a partecipare?Per poter beneficiare del risarcimento elargito dall'AVF, un individuo deve essere considerato "vittima" della frode AirBit. Per "vittima" si definisce una persona che ha subito una perdita pecuniaria diretta a causa dello schema fraudolento. Gli individui che non hanno subito una perdita finanziaria effettiva, come quelli che hanno semplicemente trasferito fondi per conto di altri, non hanno diritto a ricevere alcun risarcimento.

Come vengono calcolate le perdite?Le perdite ammissibili saranno calcolate utilizzando una metodologia "cash-in, cash-out". In base a questo approccio, un richiedente deve documentare l'importo totale di denaro e/o valuta virtuale utilizzato per acquistare le iscrizioni all'AirBit Club ("cash-in"). Tale importo sarà in seguito dedotto da eventuali fondi o valuta virtuale prelevati dall'AirBit Club ("cash-out"). Eventuali profitti fittizi o cartacei che potrebbero essere stati segnalati ai partecipanti non saranno presi in considerazione nel determinare le perdite ammissibili.

Come candidarsi Per partecipare, i richiedenti devono presentare un modulo di richiesta compilato insieme alla documentazione di supporto entro la scadenza per l'invio.

Il modo più semplice per presentare la documentazione è online, all'indirizzo: www.airbitvictimfund.com

In alternativa, i richiedenti possono:

Scadenza per l'invio della richiesta Tutte le richieste devono essere presentate online o timbrate entro e non oltre la mezzanotte del 31 luglio 2026.

Presenta subito la richiesta AirBit Victim FundPO Box 6090Syracuse, NY 13217-6090Numero verde: (800) 765-7251

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