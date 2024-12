Sisal potenzia l’esperienza di poker online con giochi e tornei esclusivi

Da oggi, la Community Sisal e gli appassionati di poker possono accedere ai prodotti più innovativi del settore e partecipare ai tornei con i montepremi più alti d’Italia.

Roma, 11 dicembre 2024 –Sisal consolida il suo ruolo di leader nell’intrattenimento per milioni di italiani, offrendo qualità, divertimento e innovazione. Forte di questa posizione di riferimento e della costante volontà di ampliare la propria offerta con prodotti di eccellenza, Sisal è pronta a elevare ulteriormente l’esperienza di gioco online, anticipando le tendenze e le esigenze dei suoi clienti.

Con questa novità, da oggi gli utenti Sisal possono vivere una nuova esperienza di poker online, grazie all’integrazione dei prodotti più iconici di PokerStars.

I giocatori potranno partecipare a tornei esclusivi come il Sunday Million, che il prossimo 5 gennaio vedrà l’edizione speciale più ricca di sempre, con in palio 1,5 milioni di euro garantiti.

Questo torneo, insieme ad altri eventi premium, offre l’opportunità di competere per i montepremi più alti d’Italia, il tutto in un ambiente sicuro, coinvolgente e innovativo.L’esperienza degli utenti sarà poi arricchita da un servizio di assistenza di eccellenza, che li supporterà nello scoprire e godere dei nuovi prodotti, e sarà tutelata dal programma di Gioco Responsabile, che vigilerà affinché i clienti possano vivere, tranquillamente, la nuova proposta di gioco.Un’offerta completa, progettata per soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore e garantire il massimo del divertimento, in piena sicurezza.

Marco Tiso,Online Managing Director di Sisal, ha dichiarato: “Sisal è da sempre il punto di riferimento per milioni di italiani in cerca di qualità, divertimento e innovazione nell’intrattenimento. Questo successo è il risultato della nostra continua capacità di evolverci, arricchendo il nostro portafoglio di prodotti per anticipare le esigenze degli utenti Con questa nuova offerta, puntiamo a fornire una propostadi poker online di altissimo livello, sia su Sisal.it che sulla nostra App, rimanendo fedeli alla nostra missione di garantire ai nostri utenti il meglio dell’intrattenimento. Questa novità rappresenta un ulteriore passo verso un’esperienza di gioco sempre più ricca, innovativa e completa”.

Ancora una volta, Sisal conferma di essere la più grande Community d’Italia, dove gli utenti – e da oggi anche gli appassionati di poker – possono trovare il meglio dell’intrattenimento.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

