Smartee consolida la sua presenza in Europa e presenta la tecnologia integrata di riposizionamento e avanzamento mandibolare ad ALIGNEA 2026

SALAMANCA, Spagna, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, azienda innovatrice a livello mondiale nelle soluzioni per allineatori trasparenti, ha rafforzato il proprio impegno nei confronti del mercato europeo in occasione dell'11° Congresso Internazionale degli Allineatori (ALIGNEA) tenutosi a Salamanca dal 19 al 21 febbraio. Oltre a presentare le applicazioni cliniche evolute della sua tecnologia proprietaria di riposizionamento mandibolare, l'azienda ha sottolineato il rafforzamento della sua infrastruttura regionale, ora ancorata a centri di produzione e supporto clinico in Spagna e nel Regno Unito.

Una presenza distintiva: umanizzare l'ortodonzia attraverso la cultura pop

Lo stand espositivo di Smartee ha attirato una notevole attenzione da parte dei colleghi del settore, distinguendosi come una presenza unica nell'area congressuale. Il design presentava elementi visivi di Iron Man, con licenza ufficiale Marvel, una mossa creativa che ha infranto il tradizionale stereotipo "freddo" e puramente clinico della pratica ortodontica.

Integrando la cultura pop con soluzioni mediche professionali, Smartee è riuscita a infondere calore ed energia nel dialogo medico-paziente. Il nuovo approccio non solo ha attirato l'attenzione degli esperti mondiali, ma ha anche dimostrato un modo innovativo per colmare il divario emotivo tra medici e pazienti adolescenti, utilizzando il rinforzo psicologico positivo per incoraggiare un uso costante dell'apparecchio.

Eccellenza clinica sul palco principale

Il dottor Te Wang, membro di spicco del team ortodontico del Prof. Gang Shen dello Shanghai TaiKang Dental Hospital, è stato invitato a tenere una presentazione di apertura sul palco principale del congresso il 20 febbraio. La sua conferenza, intitolata "Una nuova tecnica Clear S8-SGTB per la correzione di gravi discrepanze mascellari di classe II mediante riposizionamento mandibolare", ha affrontato una delle sfide più persistenti nell'ortodonzia: le malocclusioni scheletriche di classe II.

Il dottor Wang ha spiegato che queste discrepanze derivano spesso da una crescita eccessiva della mascella superiore, in abbinamento a una retrusione mandibolare, che porta a profili facciali convessi. Tradizionalmente, le opzioni di trattamento per i casi di classe II erano limitate principalmente al camuffamento ortodontico con estrazioni premolari o, nei casi più gravi, alla chirurgia ortognatica per correggere la discrepanza scheletrica sottostante.

La conferenza ha dimostrato come l'allineatore trasparente Smartee S8-SGTB consenta correzioni ortopediche e ortodontiche simultanee. Il riposizionamento in avanti della mandibola induce l'adattamento condilare durante l'allineamento della dentatura, offrendo ai pazienti un percorso non invasivo per migliorare l'equilibrio facciale e la funzione occlusale.

Oltre l'ortodonzia: allineatori per il sonno

Ampliando l'ambito della terapia con allineatori trasparenti, Smartee ha ospitato un workshop specializzato dal titolo "Ottimizzazione del riposizionamento mandibolare e trattamento dell'apnea notturna in adolescenti e adulti mediante apparecchi avanzati". Tenuta dal Dr. Te Wang insieme alle cliniche spagnole Dr.ssa María del Carmen Pérez e Dr.ssa María del Pilar Pérez, la sessione ha esplorato l'intersezione tra ortodonzia e trattamento dell'apnea notturna. Il workshop ha fornito approfondimenti pratici sull'uso dell'avanzamento mandibolare per la gestione dei disturbi respiratori del sonno, segnando un cambiamento verso un approccio multidisciplinare e orientato alla salute nell'ambito delle cure dentistiche.

Localizzazione strategica: produzione e supporto clinico

La partecipazione di Smartee ad ALIGNEA 2026 sottolinea una strategia più ampia di localizzazione europea.

L'azienda ha inaugurato il suo polo produttivo di Madrid nel 2024, che funge da base strategica per l'espansione paneuropea. La struttura consente una produzione localizzata, una fornitura più rapida dei servizi e soluzioni su misura per le esigenze cliniche europee.

Nell'ottobre 2025, Smartee ha ulteriormente rafforzato la propria infrastruttura europea inaugurando la filiale britannica e l'European Orthodontic Clinical Support Center (Centro europeo di supporto clinico ortodontico) a Stoke-on-Trent, che fornisce servizi di pianificazione dei trattamenti ortodontici, analisi dei casi e supporto tecnico. L'azienda garantisce il rigoroso rispetto delle normative europee in materia di protezione dei dati e degli standard clinici, promuovendo al contempo partnership collaborative con istituzioni accademiche locali per promuovere la ricerca congiunta.

Con due stabilimenti produttivi in Cina e Spagna, Smartee serve oggi una rete di oltre 99.000 medici partner in 57 Paesi in tutto il mondo, fornendo soluzioni ortodontiche precise e basate su evidenze scientifiche e trattamenti con allineatori trasparenti in tutto il mondo.

