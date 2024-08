SNAI – Conference League: Fiorentina in Ungheria a caccia della qualificazione, «2» con la Puskas A. a 1,50

Dopo il 3-3 dell’andata, i viola affrontano il ritorno con l’obiettivo di superare il playoff: a 7,00 il passaggio del turno ai supplementari, a 11 quello ai rigori. Kean marcatore più probabile a 2,50

Milano, 28 agosto 2024 – Il 3-3 di una settimana fa al Franchi spaventa la Fiorentina: la squadra di Raffaele Palladino vola in Ungheria per affrontare la Puskas Akademia nel ritorno dei playoff di Conference League, obbligata a vincere per evitare una clamorosa eliminazione. Le quote Snai, nonostante il risultato sia in bilico, continuano però a sorridere alla Viola: il «2» (fa fede il risultato nei 90 minuti) si gioca a 1,50, con il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 3,90 e la vittoria degli ungheresi a 5,50. La Fiorentina è favorita anche in caso di epilogo oltre i tempi regolamentari: il «2» nei supplementari si gioca a 7,00 (a 16 l’«1»), quello ai rigori invece sale a 11, con il successo ungherese dal dischetto a 14.

Under e Over Dopo i sei gol dell’andata, previsti Over e Goal anche nella gara di ritorno: la quota è la stessa (1,70), con l’Under a 2,00 e il No Goal a 1,95.

Marcatori Moise Kean è il marcatore più probabile per il match in programma in Ungheria: un gol dell’ex juventino paga 2,50, con Gudmundsson a 2,75 e Colpani a 3,00. Poi ancora Beltran a 3,50, Brekalo, Sottil e Barak a 4,00.

