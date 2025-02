SNAI – Coppa Italia: Atalanta e Milan favorite nei primi due quarti di finale. Duello Inter-Juve nelle antepost

Gasperini a 1,73 e Conceiçao a 1,97 partono in pole contro il Bologna (4,50) e la Roma (3,55) nelle prime due sfide che assegnano posti per le semifinali. Inzaghi e Motta i più accreditati per la vittoria finale Milano, 3 febbraio – Neanche il tempo di mettersi alle spalle il weekend di campionato che si torna in campo per i primi due quarti di finale di Coppa Italia: martedì Atalanta-Bologna, mercoledì Inter- Roma, con le altre due sfide (Juventus-Empoli e Inter-Lazio) che si giocheranno a fine mese. Si parte con il match del Gewiss Stadium, che vede nettamente favoriti i nerazzurri: il segno «1» già nei 90 minuti regolamentari si gioca a 1,73, con il pareggio a 3,85 e il colpo del Bologna a 4,50. Se l’Over a 1,75 si gioca a quota più bassa dell’Under a 2,00, il Goal a 1,67 ha un’offerta ancora inferiore rispetto al No Goal a 2,10. La vittoria di misura dell’Atalanta con un solo gol è il risultato esatto che ha la quota più bassa (7,25); seguono l’1-1 a 7,75 e il 2-1 a 8,25.

Milan-Roma Mercoledì tocca invece a due squadre reduci da un 1-1 in campionato, il Milan rimontato dall’Inter nel derby e la Roma che invece ha agguantato il pareggio contro il Napoli. Le quote Snai sono dalla parte della squadra di Conceiçao: Milan avanti entro i tempi regolamentari a 1,97 e gli altri due segni a distanza ravvicinata, pareggio a 3,45, vittoria della Roma a 3,55. Lavagna in equilibrio tra Under (1,90) e Over (1,80), mentre il risultato con entrambe le formazioni a segno si trova a 1,65, opposto al No Goal a 2,10. L’1-1 a 7,00 è il risultato più probabile, seguito dall’1-0 a 7,75.

Antepost Duello tra Inter e Juventus nel tabellone antepost: il trofeo nelle mani della squadra di Inzaghi o di quella di Thiago Motta paga 3,50 volte la posta, seguono Atalanta a 4,00 e Milan a 6,50. Più attardate Lazio (12), Roma (15), Bologna (20) ed Empoli (50).

