SNAI – Europa League: la Lazio crede nell’impresa col Bodo «1» nei 90’ a 1,35, passaggio del turno a 2,40

I biancocelesti devono rimontare due gol contro i norvegesi, comunque favoriti a 1,57 per la qualificazione. In Conference League percorso in discesa per la Fiorentina col Celje: «1» a 1,37

Milano, 16 aprile – Il 2-0 subito una settimana fa in Norvegia ha messo in salita la missione della Lazio. I biancocelesti, però, credono nell’impresa contro il Bodo Glimt e puntano sul fattore Olimpico per ribaltare il risultato e volare in semifinale di Europa League. Ci credono anche i quotisti di Snai, con il segno «1» nei 90 minuti – indipendentemente dal risultato – in lavagna a 1,35. Il pareggio e il «2» che qualificherebbero il Bodo pagano invece 5,00 e 7,25, in una partita dove l’Over è nettamente favorito a 1,55 sull’Under 2,30 e dove il Goal a 1,80 parte avanti sul No Goal a 1,90. C’è però da considerare un’altra lavagna, quella per il passaggio del turno: la Lazio è in ritardo, ma la quota di 2,40 (contro l’1,57 del Bodo) per un successo anche comprendendo supplementari e rigori non è insormontabile. Dovranno pensarci soprattutto Castellanos e Dia (un gol è offerto rispettivamente a 2,25 e 2,75) a regalare a Baroni i gol per la rimonta.

Conference League Più agevole, almeno sulla carta, il compito della Fiorentina, che al Franchi difende il 2-1 dell’andata sul campo del Celje nei quarti di Conference League. Un’altra vittoria della squadra di Palladino paga 1,37, con «X» e «2» quotati 4,90 e 6,57. Over e Goal in pole a 1,48 e 1,67: esiti opposti a 2,45 (Under) e 2,05 (No Goal). Ingiocabile l’offerta per il passaggio del turno della Viola (1,01), che ha in Kean (2,00) e Gudmundsson (2,25) i principali indiziati per un gol agli sloveni.

