SNAI – Europa League: la Roma ospita il Porto da favorita «1» nei 90’ a 1,75, passaggio del turno a 1,37

All’Olimpico, i giallorossi partono avanti nel ritorno dei playoff per un posto negli ottavi: un gol di Dovbyk a 2,50, poi Dybala a 3,00 Milano, 19 febbraio – Dopo il pareggio dell’andata in Portogallo, la Roma si gioca il tutto per tutto in Europa League. All’Olimpico, giovedì alle 18.45, arriva il Porto, con la squadra di Ranieri favorita dalle quote Snai sia per la vittoria nei 90 minuti regolamentari che nel testa a testa per il passaggio del turno. Il segno «1» paga 1,75, con il pareggio (che manderebbe le squadre ai supplementari) a 3,60 e il «2» che estrometterebbe la Roma dalla competizione a 4,60. Stessa lavagna, invece, per Under e Goal (1,80) contro Over e No Goal (1,90), con la Roma invece nettamente avanti nel testa a testa a 1,37, contro i 3,10 del Porto. Le quote si alzano per una qualificazione della Roma ai supplementari (7,25, con il Porto avanti al 120’ a 13) o ai rigori: gioia giallorossa dal dischetto a 9,25, eliminazione a 11.

Risultato e marcatori L’1-0 a 6.50, che darebbe alla Roma l’accesso agli ottavi, è il risultato più probabile, seguito da un altro 1-1 a 7,25 e dal 2-1 a 8,50. Per quello che riguarda i marcatori, invece, ci sono sempre Dovbyk a 2,50 e Dybala a 3,00 davanti a tutti, con Shomurodov a 3,50. Il principale pericolo per la porta di Svilar resta Samu Aghehowa Omorodion a 4,00.

Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434