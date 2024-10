SNAI – Europa League: Lazio e Roma ok con Nizza ed Elfsborg. Inizia anche la Conference: quota rasoterra per la Fiorentina

Giovedì la seconda giornata, con le romane che affrontano rispettivamente francesi e svedesi. Il secondo successo di Baroni a 1,80, il primo di Juric a 1,77. A 1,03 l’esordio vincente per Palladino con il The New Saints

Milano, 2 ottobre – Una settimana dopo l’esordio contro Dinamo Kiev e Athletic Bilbao, Lazio e Roma tornano in campo per la seconda giornata di Europa League. Le quote Snai per i due match di giovedì sono a favore sia della squadra di Baroni che di quella di Juric. All’Olimpico, i biancocelesti affrontano il Nizza: segno «1» a 1,80, con il pareggio a 3,50 e il colpo dei francesi a 4,50. Under e Over viaggiano rispettivamente a 1,75 e 1,95, con Goal e No Goal in equilibrio, 1,80 contro 1,90. Castelllanos a 2,50 e Dia a 3,00 guidano la lavagna dei possibili marcatori; Zaccagni a 3,50 completa il podio.

Roma in Svezia Dopo il pareggio casalingo contro l’Athletic Bilbao, la Roma vola in Svezia per sfidare l’Elfsborg. Come per Lazio-Nizza, anche i giallorossi partono in pole per il secondo match della ‘fase campionato’: il «2» su Snai paga 1,77, seguito dalla «X» a 3,80 e dall’«1» a 4,25. Almeno nelle previsioni, sembra una partita da tanti gol: almeno tre a 1,65, almeno uno per squadra a 1,60. Di contro, l’Under è offerto a 2,10, con il No Goal a 2,20. C’è Dovbyk a dominare il tabellone dei marcatori per Elfsborg-Roma: un altro gol dell’ucraino a 2,50, dietro di lui ci sono Pellegrini e Shomurodov a 3,50.

Conference League Questa settimana al via anche la terza competizione europea, la Conference League, con la Fiorentina che inizia la corsa verso la terza finale di fila contro i gallesi del The New Saints. Quote rasoterra per l’esordio vincente della squadra di Palladino: l’«1» si gioca a 1,02, con «X» e «2» rispettivamente a 14 e 30. Fiorentina che è la terza squadra favorita per la vittoria finale: il successo dei viola, a oggi, vale 6,00, con il Chelsea a dominare a 2,50 e il Betis a 5,00.

