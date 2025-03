SNAI – Europa League: Lazio in discesa col Viktoria Plzen Alla Roma serve l’impresa: basta il pari a 3,55

Le romane cercano il pass per i quarti come la Fiorentina in Conference League: dopo la sconfitta di Atene, la vittoria nei 90’ dei viola paga 1,55

Milano, 12 marzo – Stesso risultato dell’andata (2-1), lavagne diverse per Lazio e Roma, le due italiane impegnate in Europa League. Giovedì alle 18.45 si gioca la gara di ritorno degli ottavi di finale: se la strada dei biancocelesti sembra in discesa, quella della Roma resta in salita nonostante il gol di Shomurodov abbia regalato un vantaggio ai giallorossi in vista dei secondi 90’ del doppio confronto. All’Olimpico, la Lazio ospita il Viktoria Plzen forte del 2-1 dell’andata in Repubblica Ceca in doppia inferiorità numerica: su Snai, un’altra vittoria dei biancocelesti si gioca a bassa quota (1,35), con il pareggio a 4,90 e il «2» a 7,75 (tutto relativo ai 90 minuti regolamentari), in un match che vede l’Over a 1,67 più probabile dell’Under a 2,05 e il No Goal a una quota inferiore (1,77) rispetto al Goal a 1,97. Se nel testa a testa per il passaggio del turno la Lazio è ingiocabile (1,01, con l’eliminazione a 17), in attesa del rientro in campo di Castellanos è Boulaye Dia il marcatore più probabile della squadra di Baroni, a 2,50.

Roma all’assalto Se la Lazio può contare sul fattore campo, la Roma va a giocare nello stadio che ospiterà anche la finale, il San Mames di Bilbao. I giallorossi hanno un gol di vantaggio da difendere, ma nei 90 minuti della gara di ritorno è l’Athletic ad avere il favore della lavagna: segno «1» a 1,85, mentre il pareggio e la vittoria della squadra di Ranieri – risultati entrambi buoni per la qualificazione – pagano rispettivamente 3,55 e 4,00. Almeno tre gol (Over) a 1,95, con l’Under a 1,75; più stretto il confine tra Goal (1,80) e No Goal (1,90). Le speranze di gol della Roma sono affidate soprattutto a Dovbyk (3,25) e Dybala (4,00), quelle dell’Athletic a Guruzeta (3,00). Nel testa a testa per la qualificazione ai quarti, infine, il 2-1 dell’andata regala un margine alla Roma, avanti a 1,60 contro i 2,35 dell’Athletic.

Conference League Giovedì torna in campo anche la Fiorentina in Conference League, dopo la sconfitta (3-2) di Atene contro il Panathinaikos. Una rimonta possibile per la squadra di Palladino, quotata 1,55 per la vittoria entro i 90’: il pareggio a 3,85 o la vittoria dei greci a 5,75 sarebbero invece il capolinea dell’avventura europea. Equilibrio tra Under e Over (1,80 e 1,87) e tra Goal e No Goal (1,90 e 1,80); Kean (2,50), Gudmundsson (3,00) e Beltran (3,25) si candidano per trascinare la Viola ai quarti con un gol.

