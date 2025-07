SNAI – Europeo femminile: l’Italia sogna ancora Azzurre favorite contro la Norvegia, vittoria nei 90’ a 2,40

Milano, 15 luglio 2025 – Dopo 12 anni, la Nazionale femminile è tornata tra le prime otto squadre d’Europa, ma non vuole smettere di sognare. Mercoledì sera, a Ginevra, l’Italia si gioca l’accesso alla semifinale contro la Norvegia: le Azzurre hanno chiuso il loro girone al secondo posto alle spalle della Spagna e affrontano le norvegesi, prime nel Gruppo A. Nonostante i piazzamenti nella fase a gironi, però, le quote Snai sono a favore dell’Italia, avanti nei 90 minuti regolamentari a 2,40, contro il 3,05 per il successo della Norvegia e il 3,10 per il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari. Una partita che, almeno in lavagna, non promette tanti gol: Under a 1,63, Over a 2,15, con Goal e No Goal a quota quasi identica, rispettivamente a 1,85 e 1,87.

Passaggio del turno La squadra di Soncin è in pole anche nel tabellone per il passaggio del turno: la qualificazione alla semifinale vale 1,72, quella della Norvegia 2,10.

Marcatrici C’è Cristiana Girelli a guidare la lista delle probabili marcatrici italiane: dopo lo splendido gol al Portogallo, un bis contro la Norvegia vale 2,60. Seguono Piemonte a 3,00 e Cantore a 3,10. Nella Norvegia, il pericolo numero 1 è l’ex pallone d’oro Hegerberg, anche lei offerta a 3,00.

Antepost Alla vigilia dell’inizio dei quarti di finale, c’è sempre la Spagna a comandare la lavagna antepost a 1,80; dietro, Inghilterra a 5,00, Francia a 6,50 e Svezia a 10, con l’Italia penultima a 33, al pari proprio della Norvegia. Ma le Azzurre hanno già dimostrato di poter stupire.

