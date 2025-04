SNAI – Formula 1: solo Piastri e Verstappen sulla scia di Norris Tempi duri per le Ferrari: trionfo Leclerc a 15, Hamilton a 20

Anche in bahrain comandano sempre le due mclaren, con le rosse che inseguono a lunga distanza. il britannico primo sotto la bandiera a scacchi a 2,00, l’australiano a 3,25, il quattro volte campione del mondo a 4,50

Milano, 11 aprile 2025 – Tre Gran Premi in questa stagione, tre vincitori diversi: Lando Norris in Australia, Oscar Piastri in Cina, Max Verstappen in Giappone. È una Formula 1 senza ancora un vero padrone quella che si sposta in Bahrain per il quarto appuntamento del 2025: le prime prove libere hanno però confermato la McLaren di Norris come la monoposto più performante. Un miglior tempo, quello di Norris, che lo porta a condurre nelle quote Snai per la gara: il secondo successo stagionale si gioca a 2,00, con Piastri a seguire a 3,25 e Verstappen a 4,50 a completare il podio. Lontanissime le Ferrari: quella di Leclerc sul gradino più alto del podio vale 15 volte la posta (come Russell), quella di Hamilton addirittura 20.

Qualifiche Quote identiche anche per le qualifiche: la pole position di Norris si gioca a 2,00, quella di Piastri a 3,25, quella di Verstappen a 4,50. Leclerc, sul giro secco, scende da 15 a 10 (anche qui, stessa offerta di Russell) ma la sostanza non è che cambi tanto; Hamilton, invece, resta a 20, in un quadro di grande difficoltà per la scuderia di Maranello.

Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi