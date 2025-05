SNAI – Giro d’Italia: Del Toro vede rosa, il trionfo ora vale 1,65 Ayuso a 3,50 e Carapaz a 4,50 gli unici che possono insidiarlo

Oggi ultima giornata di riposo prima delle tappe decisive: con Roglic non al meglio, il messicano ha sempre più chance di arrivare primo a Roma. si riparte dalla Piazzola sul Brenta-San Valentino: il leader della corsa è favorito a 3,25 Milano, 26 maggio – A sei tappe dalla fine, Isaac Del Toro è sempre più vicino a vincere il Giro d’Italia. Dopo il ritiro di Ciccone e le difficoltà di Primoz Roglic nella frazione di domenica con arrivo ad Asiago, il corridore messicano – da sette tappe in maglia rosa – si conferma leader della lavagna Snai. L’arrivo in trionfo a Roma di Del Toro ora vale 1,65, con Juan Ayuso a 3,50 e Richard Carapaz a 4,50 che sembrano gli unici in grado di tenergli testa. In doppia cifra ci sono Simon Yates a 10 ed Egan Bernal a 15, con Roglic (che avrebbe comunque deciso di non ritirarsi) a 20.

Prossima tappa Dopo l’ultima giornata di riposo, il Giro riparte martedì con la tappa da 203 km che partirà da Piazzola sul Brenta per arrivare a San Valentino (Brentonico): una vittoria di Del Toro si gioca a 3,25, seguito da Carapaz a 6,00 e da Ayuso a 7,00. In mezzo, anche l’opzione ‘Altro’ che comprende tutti i corridori a non avere una propria quota, e che è offerta a 5 volte la posta.

