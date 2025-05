SNAI – Giro d’Italia: nelle antepost irrompe Del Toro Ayuso favorito, ma il messicano ha la stessa quota di Roglic

Milano, 19 maggio – Dopo l’arrivo di Siena, Isaac Del Toro irrompe nelle quote antepost per la vittoria del Giro d’Italia. Il messicano, secondo nella tappa di domenica in Toscana alle spalle di Van Aert, ha indossato la maglia rosa alla vigilia del primo giorno di riposo, e si colloca al secondo posto della lavagna per il successo finale. Ayuso, secondo a 1’13’’, è il favorito a 2,50, con Del Toro che completa il podio a 3,50 insieme a Primoz Roglic. Tiberi è terzo in classifica generale e quarto in lavagna a 15, con Bernal e Carapaz a 20.

Prossima tappa Il Giro riparte martedì dalla crono da Lucca a Pisa, con un padrone assoluto: Joshua Tarling, che domina a 1,45, seguito da Ayuso, Roglic e dall’italiano Edoardo Affini a 10.

