SNAI – Internazionali d’Italia: Sinner torna da favorito. Il trionfo di Jannik a Roma a 3,00, poi Alcaraz e Zverev

Riecco il numero 1 del mondo dopo la sospensione; l’azzurro domina la lavagna, soltanto lo spagnolo a 3,50 prova a tenergli testa. Musetti parte a 30, Berrettini a 40

Milano, 6 maggio – Sono forse gli Internazionali d’Italia più attesi di sempre. Torna Jannik Sinner dopo tre mesi di sospensione, torna da numero 1 del mondo e torna da favorito: il campione altoatesino guida la lavagna antepost Snai per la vittoria del torneo a 3,00, con Alcaraz a 3,50 che sembra l’unico in grado di tenergli testa. Poi una voragine fino alla quota di 12 di Zverev, con Draper e Ruud (finalisti a Madrid) rispettivamente a 15 e a 18. La finale di Montecarlo e la semifinale di Madrid rilanciano le quotazioni di Lorenzo Musetti, al primo torneo da Top 10: un trionfo di ‘Muso’ paga 30 volte la posta. Ma a Roma torna anche Matteo Berrettini dopo quattro anni di assenza: la vittoria del torneo del romano scatta a 40.

Tricolore e finale C’è però su Snai la possibilità di puntare sul fatto che un italiano – a prescindere dal nome – possa laurearsi campione al Foro: un’opzione, questa, offerta a 2,25. Sinner, da numero 1, è ovviamente il favorito della parte alta per arrivare in finale, sempre a 2,25; Alcaraz domina in quella bassa a 2,50. Il trono di Roma sarà una questione tra Jannik e Carlos?

Snaitech

Ufficio Stampa

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi