SNAI – MotoGP: ad Aragón è ancora sfida in famiglia Il ritorno alla vittoria di Marc Marquez a 1,40, poi Alex a 4,50

Milano, 6 giugno – Se a Silverstone, con il trionfo di Marco Bezzecchi, è arrivato il secondo successo italiano nel Motomondiale 2025, nel GP di Aragón la lotta per la vittoria sembra essere un affare di famiglia. Sulla lavagna Snai guida ancora Marc Marquez, nonostante un’astinenza che dura da tre gare, quotato 1,40, con il fratello Alex a 4,50. Quote, queste, su cui incide anche il feeling tra Marc Marquez e la pista dove si corre nel weekend, dove ha già vinto sei volte. Alle spalle degli spagnoli, che giocheranno in casa, ci sono Pecco Bagnaia (a caccia di riscatto dopo due cadute consecutive) e Fabio Quartararo a 6,50. Un bis di Bezzecchi vale 33 volte la posta.

Sprint Derby in famiglia anche per le quote relative alla Sprint Race: domina sempre Marc Marquez a 1,40 (lo spagnolo ha vinto sei Sprint su sette), con Alex a 5,00; chiude il podio Quartararo a 6,50, con Bagnaia a 7,50.

Qualifiche Nel tabellone relativo alle qualifiche, invece, il francese – campione del mondo nel 2021 – aggancia Alex Marquez a 5,00, con Marc sempre staccatissimo a 1,50.

Antepost Bagnaia, complici le ultime difficoltà, ha perso terreno su Marc e Alex Marquez sia nella classifica piloti che nelle quote antepost stagionali. Il terzo titolo mondiale del torinese ora si trova a 15, con Marc Marquez quasi ingiocabile (1,10) e Alex a 7,50.

