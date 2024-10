SNAI – MotoGP: in Australia altra sfida Martin-Bagnaia. Quote in parità: lo spagnolo e l’azzurro primi a 2,25

Marquez segue a distanza i due rivali per il titolo. Lavagna antepost in equilibrio: Jorge campione a 1,75, Pecco subito dietro a 2,00

Milano, 17 ottobre – Il duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin riparte da Phillip Island. A quattro gare dalla fine del Motomondiale sono soltanto 10 i punti che dividono lo spagnolo dall’italiano: nessuno dei due ha mai vinto in Australia, ma un successo stavolta potrebbe avere un ruolo determinante in questo finale di stagione. L’equilibrio è totale, in pista e nelle quote Snai, con la vittoria di Martin e quella di Bagnaia entrambe a 2,25. Più dietro Marquez a 4,50 (ma lo spagnolo in Australia ha trionfato tre volte) e l’altro italiano Bastianini a 8,50.

Sprint e qualifiche C’è Martin davanti a Bagnaia, invece, nella lavagna per la gara Sprint: lo spagnolo primo sotto la bandiera a scacchi paga 2,00, seguito da Pecco a 2,75. Guida Martin anche nelle qualifiche, ma la quota è leggermente più alta (2,25), con Bagnaia che resta a 2,75. Marquez, in entrambi i casi, è terzo a 4,00.

Antepost La vittoria di Bagnaia a Motegi ha accorciato le distanze in classifica generale, con le quote antepost per la vittoria del titolo sempre più a contatto: Martin a 1,75 mantiene una ruota di vantaggio su Pecco a 2,00, ma in queste quattro gare può davvero succedere di tutto.

