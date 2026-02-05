circle x black
SNAI - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Italia a caccia di record: le 21 medaglie si giocano a 1,50

05 febbraio 2026 | 16.30
Gli azzurri puntano a migliorare gli ottimi risultati di Lillehammer 1994, occhi puntati su Sofia Goggia e Giovanni Franzoni

Milano, 5 febbraio – Il grande giorno è arrivato: le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina sono ufficialmente iniziate e l’Italia è pronta a viverle da protagonista con una delle spedizioni più complete e competitive di sempre. I risultati dell’ultima edizione del resto parlano chiaro: gli azzurri hanno dimostrato di poter puntare al podio in ben 13 discipline diverse, segno di una crescita diffusa e di un movimento capace di esprimere eccellenze su neve e ghiaccio.

ITALIA A CACCIA DI RECORD - L’obiettivo è ambizioso: arrivare a quota 21 medaglie complessive e superare il leggendario bottino di Lillehammer 1994, quando gli azzurri conquistarono 20 podi. Un traguardo che, secondo gli esperti di Snai, non è più un’utopia: l'Over 20,5 medaglie si gioca infatti a 1,50. Anche il record di ori olimpici è nel mirino: gli azzurri sul gradino più alto del podio per almeno 8 volte è proposto a 1,80. Più complicato, invece, posizionarsi in cima al medagliere finale: l'Italia è fissata dai betting analyst a 15, con la Norvegia in pole a 1,60.

AZZURRI - Per quanto riguarda gli azzurri in gara, Sofia Goggia è tra le principali favorite nella discesa libera di domenica: la sua vittoria vale 2,25 volte la posta, mentre il successo di Federica Brignone nel Super-G - in programma giovedì 12 febbraio - viene visto a quota 5. Nello sci alpino maschile, invece, occhi puntati sul grande talento di Giovanni Franzoni e sull’esperto Dominik Paris: le loro vittorie nella discesa libera su Snai vengono proposte rispettivamente a 7,50 e 10. Stesso discorso anche per il Super-G in cui le vittorie dei due azzurri sono fissate a 5 e 25.

