SNAI –Qualificazioni mondiali: l’ultima di Spalletti è in discesa A 1,08 i primi tre punti nel girone; Retegui-gol a 1,60

Milano,9 giugno– Battere la Moldavia per dimenticare la brutta sconfitta in Norvegia, prima di voltare pagina con un nuovo commissario tecnico. Quella di domenica è stata una giornata lunghissima nel ritiro della Nazionale, con l’esonero di Luciano Spalletti comunicato dallo stesso allenatore toscano, che a Reggio Emilia chiuderà la sua esperienza alla guida degli Azzurri. L’avversaria non è delle più irresistibili, ma l’Italia ha il dovere di vincere e di farlo con lo scarto maggiore possibile, per cercare di recuperare terreno nella differenza reti. Il segno «1» sulla lavagna Snai si gioca a 1,08, con il pareggio a 11 e un ko – che sarebbe catastrofico – addirittura a 22. A bassa quota anche l’Over (1,35), con l’Under a 3,00; probabile, almeno nel tabellone Snai, un No Goal a 1,40, con l’opzione che vede entrambe le squadre a segno a 2,75.

Marcatori Dopo il disastro di Oslo, l’Italia cerca i primi punti e i primi gol. Retegui è sempre il marcatore più probabile, a 1,60; seguono Lucca, Orsolini e Raspadori a 1,85, poi Maldini a 2,25 e Frattesi a 2,50.

Antepost Il ko all’esordio contro i norvegesi ha pregiudicato la corsa al primo posto nel Gruppo I. L’Italia prima, ora, si gioca a 3,00, con la Norvegia a 1,35. Più distanti Israele (33), Estonia (250) e Moldavia (1000).

Contatti:

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi