SNAI – Sanremo: Serena Brancale la grande favorita Inseguono Fedez e Tommaso Paradiso, Arisa tra gli outsider

Da domani sera luci sul Teatro Ariston: Ermal Meta avanti nella corsa per il premio della critica, Samurai Jay il maggior indiziato per l’ultimo posto. Carlo Conti, cravatta o papillon?

Milano, 23 febbraio – Sanremo, finalmente ci siamo. Da domani sera occhi puntati sul Teatro Ariston, che ospita la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana da seguire come sempre insieme alle quote Snai, disponibili per tutto quello che potrà accadere fino a sabato 28, giorno in cui verrà incoronato (o incoronata) l’erede di Olly.

Antepost Serena Brancale in pole per la vittoria finale con “Qui con me”: dopo il 24° posto dello scorso anno, la cantante è proposta sulla lavagna di Snai a quota 3,00. Alle sue spalle ecco il trio Fedez/Masini con “Male necessario”, Sayf con “Tu mi piaci tanto” e da Tommaso Paradiso con “I romantici” tutti a 7,50. In doppia cifra a 16,00 c’è Arisa con “Magica favola”. Quando Ditonellapiaga è invece favorita nella serata cover di venerdì: il duetto con Tony Pitony viaggia a 6,00, con Serena Brancale e Tredici Pietro rispettivamente a 7,50 e 8,50.

Altri premi Si può giocare anche sul genere del vincitore (uomo a 1,90, donna a 2,25, gruppo a 5). Per il Premio della Critica avanti Ermal Meta, che si gioca a 3,50, inseguito da Maria Antonietta e Colombre a 5,00. Per il Premio della Sala Stampa favorita Ditonellapiaga a 3,00, con Fulminacci proposto a 8,00. Se l’ipotesi di una squalifica si gioca a 6,50, si può puntare anche sull’età del vincitore (1,25 l’Under 42,5 anni, 3,50 ipotesti opposta). Samurai Jay a 3,00 si candida per l’ultimo posto, con Elettra Lamborghini a 4,00 e Francesco Renga a 6,00.

Share e outfit Sarà il secondo Sanremo per Carlo Conti. La cravatta indossata dal conduttore all’inizio della serata inaugurale paga 6,00 volte la posta, con il papillon nettamente favorito a 1,05. Più equilibrio invece per Can Yaman, ospite della prima serata: il “farfallino” è proposto come primo outfit a 1,85, mentre la cravatta viene vista a 5,00. Per quanto riguarda lo share della prima serata, l’Over 63,5 si gioca a 1,70 mentre l’Under è visto a 2,00.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress