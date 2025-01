SNAI – Serie A: Conte studia lo scherzetto alla Juve «1» a 2,15, il primo gol bianconero di Kolo Muani a 3,50

Milano, 24 gennaio – Tre punti per infliggere alla Juventus la prima sconfitta in campionato e, probabilmente, estrometterla in maniera definitiva dalla corsa per il titolo. Il Napoli, che al ‘Maradona’ ospita i bianconeri, ha l’obiettivo di conservare il primato in classifica, ma anche di spezzare l’imbattibilità in Serie A della squadra di Thiago Motta. Antonio Conte si prepara ad affrontare nuovamente il suo passato con le quote Snai a spingerlo: il segno «1» per l’anticipo di sabato alle 18 si gioca a 2,15, ed è seguito dal pareggio a 2,85 e dalla vittoria della Juventus a 3,90. L’Under a 1,50 è nettamente più probabile, almeno nelle previsioni dei bookmaker, rispetto all’Over a 2,35; allo stesso modo, il No Goal a 1,75 si fa preferire all’esito con entrambe le squadre a segno, in lavagna a 1,97. L’ultimo arrivato Kolo Muani si inserisce subito nelle prime posizioni del tabellone dei possibili marcatori: un gol vale 3,50, stessa quota di Vlahovic. Il Napoli risponde con Lukaku a 3,00, Simeone a 3,75 e Raspadori a 4,00.

Zona scudetto Sabato alle 15 tocca all’Atalanta, impegnata nel derby lombardo contro il Como. Tutto facile, almeno sulla carta, per la squadra di Gasperini, con il «2» a 1,80 che si contrappone alla quota per la vittoria degli uomini di Fabregas (4,25) e a quella per il pareggio (3,65). Trasferta al Sud, invece, per l’Inter, a -3 dalla capolista Napoli ma con una partita in meno: come per Gasperini a Como, anche Inzaghi a Lecce non sembra avere ostacoli, con il successo nerazzurro a 1,30 che è la seconda quota più bassa di tutto il fine settimana, dietro solo l’1,28 per l’«1» del Milan sul Parma nella partita delle 12.30.

Le romane Domenica alle 15, invece, tocca alla Roma, delusa dall’impegno di Europa League in Olanda contro l’Az Alkmaar. Per Ranieri una trasferta difficile sul campo dell’Udinese, ma i giallorossi conservano comunque un leggero vantaggio almeno nelle quote: «2» a 2,20, con gli altri due esiti appaiati a 3,25. Alle 20.45, invece, una Lazio lanciatissima attende la Fiorentina: dopo quelli contro la Real Sociedad di giovedì, la squadra di Baroni si candida per altri tre punti in campionato, offerti a 1,92. Di contro, il colpo di una Fiorentina a secco di vittorie in campionato da sei partite vale 3,85.

