SNAI – Serie A: Lazio con il Como per ripartire, «1» a 1,75 Derby bianconero, Milan per la conferma col Cagliari

La prima giornata di ritorno si apre all’olimpico, con i biancocelesti che devono riscattare la sconfitta nel derby. Napoli (1,22) e Inter (1,27) rasoterra con Verona e Venezia Milano, 9 gennaio – Dopo la Supercoppa vinta dal Milan in Arabia Saudita, la Serie A riprende a pieno regime in attesa dei recuperi della prossima settimana. E riprende con l’impegno di una delle squadre uscite deluse dal primo weekend del 2025: la Lazio, che dopo aver perso il derby con la Roma ospita il Como. Almeno secondo le quote Snai sembrano esserci tutti i presupposti per un pronto riscatto dei biancocelesti, favoriti a 1,75. Per il pareggio si sale a 3,60; la quota per il successo del Como si arrampica invece a 4,50.

Derby di Torino Il sabato di campionato si aprirà con l’Atalanta in trasferta a Udine. I nerazzurri sono secondi a -3 dal Napoli ma hanno una partita in meno e, vincendo in Friuli, aggancerebbero comunque la vetta. Lavagna sbilanciata dalla parte della squadra di Gasperini a 1,63; per «1» e «X» si arriva rispettivamente a 5,00 e 3,90. Alle 18 il big match del sabato, con il derby tra Torino e Juventus che vede i bianconeri nettamente avanti nelle previsioni, considerate anche le 21 partite di imbattibilità del club nella stracittadina: segno «2» a 1,80, pareggio a 3,25, tre punti granata a 5,00. Vlahovic è il marcatore più probabile a 2,50, poi Nico Gonzalez a 3,00 e Yildiz a 3,50. Sanabria si candida a 4,00, seguito da Adams e Njie a 5,00. Si profila un derby da Under (1,53) e No Goal (1,73), con gli esiti opposti offerti a 2,30 (Over) e 2,00 (Goal). Sabato sera, infine, il debutto di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan in campionato: dopo il trionfo in Supercoppa, il portoghese inizia da una partita sulla carta abbordabile, quella contro il Cagliari, dove il segno «1» vale 1,32 e il «2» decolla a 8,25.

A bassa quota Se la vittoria del Milan sui sardi sembra ampiamente pronosticabile, lo stesso si può dire per quelle di Inter e Napoli, in campo domenica contro Venezia e Verona. Quella per l’«1» della squadra di Conte contro l’Hellas è la quota più bassa di tutto il fine settimana, il «2» dell’Inter al Penzo segue a ruota a 1,27. In mezzo, tra Venezia-Inter alle 15 e Napoli-Verona alle 20.45, un interessante Bologna-Roma alle 18, con i giallorossi che ripartono di slancio dopo il derby. Ranieri a 2,50 scatta con un leggero vantaggio rispetto a Italiano a 2,85, con il pareggio più su a 3,20. La giornata si chiuderà con l’amarcord di Raffaele Palladino a Monza: dopo quattro partite della Fiorentina senza vittorie, però, ci sarà poco spazio per i sentimenti, come dimostrato anche dalla quota di 1,85 per il successo viola.

