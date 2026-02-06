circle x black
SNAI – Serie A: l’Inter vede la quinta vittoria consecutiva. Juve avanti sulla Lazio, ripartenza Roma a 1,45

06 febbraio 2026 | 15.08
La squadra di Chivu proposta a 1,45 sul campo del Sassuolo. Stessa quota per Spalletti contro Sarri e per il ritorno alla vittoria di Gasperini contro il Cagliari all’Olimpico

Milano, 6 febbraio – Superati i quarti di Coppa Italia grazie al successo contro il Torino, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato. Domenica alle 18 i nerazzurri, che giocheranno sul campo del Sassuolo con l’obiettivo di conquistare la quinta vittoria consecutiva, sono favoriti secondo gli esperti di Snai a quota 1,45, mentre si sale 4,60 per il pareggio. La vittoria dei neroverdi, invece, vale 6,50 volte la posta.

Juventus-Lazio Dopo il ko in Coppa Italia sul campo dell’Atalanta, la Juventus deve tornare subito a vincere per confermare gli ottimi risultati delle ultime settimane. La squadra di Spalletti, reduce da quattro successi nelle ultime cinque giornate di Serie A, è favorita alla Stadium sulla Lazio a 1,45. La vittoria dei biancocelesti – che all’andata si imposero 1-0 grazie al gol di Basic nell’ultima apparizione di Tudor sulla panchina bianconera – viene vista dai betting analyst a 7, mentre il pareggio è proposto a 4,25.

Napoli e Atalanta a caccia di conferme Il Milan, dopo il successo di Bologna, non scenderà in campo contro il Como in questo weekend a causa dell’indisponibilità di San Siro per la cerimonia delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Protagonista invece il Napoli che, dopo l’eliminazione dalla Champions League è già tornata a vincere in campionato contro la Fiorentina e vuole accorciare sulle prime due in classifica: gli azzurri sono in pole sul campo del Genoa con il «2» che si gioca a 1,95, mentre l’«X» e l’«1» sono proposti rispettivamente a 3,15 e 4,40. Strada in discesa anche per l’Atalanta, di scena lunedì contro la Cremonese alla New Balance Arena: i nerazzurri – che hanno strappato il pass per le semifinali di Coppa Italia – partono avanti su Snai a 1,35, con il pareggio a metà strada a 4,90 e la vittoria della squadra di Nicola che sale a 8,25.

Ripartenza Roma? Voglia di rivalsa invece per la Roma dopo la sconfitta contro l’Udinese nell’ultimo turno: il ritorno alla vittoria dei giallorossi nel Monday Night dell’Olimpico contro il Cagliari si gioca a 1,45, mentre il pareggio vale 4,25 la posta. Il quarto successo consecutivo in Serie A dei rossoblù è fissato invece a 7,25.

Inter Serie A Coppa Italia Juventus Lazio Roma
