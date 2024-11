SNAI – Serie A: Napoli a Torino per rafforzare il primato Fiorentina-Inter il big match: Inzaghi a 2,00, Palladino spera

La capolista di scena sul campo dei granata: Conte ok a 1,77. Lazio in pole a Parma, la Roma prova a fermare l’Atalanta. Milan facile con l’Empoli

Milano, 29 novembre – Da anni non si vedeva un campionato così equilibrato. Cinque squadre in due punti, con la Juventus subito dietro e il Milan più staccato ma con una partita da recuperare. Vista la bagarre in vetta, è facile trovare uno scontro diretto ogni settimana. Domenica alle 18 è il turno di Fiorentina-Inter, con i nerazzurri favoriti a 2,00 ma la Viola che arriva da sette vittorie consecutive in campionato e anche dal successo in Conference League sul Pafos. Su Snai, il segno «1» paga 3,60, quota simile a quella per il pareggio a 3,55. Di fronte, al Franchi, due dei quattro migliori attacchi della Serie A: per questo, in lavagna, Over e Goal a 1,73 e 1,60 si fanno preferire a Under e No Goal a 2,00 e 2,20. Kean a 3,50 è il marcatore più probabile per la Fiorentina; nell’Inter guidano i soliti Lautaro Martinez a 2,75 e Thuram a 3,00.

Primi della classe Fiorentina e Inter scenderanno in campo conoscendo già il risultato della partita del Napoli, impegnato sul campo di un Torino in difficoltà dopo il grande inizio di stagione. Antonio Conte, senza impegni infrasettimanali nelle coppe a differenza delle rivali, punta alla seconda vittoria consecutiva dopo quella contro la Roma, quotata 1,77, con «X» e «1» che salgono rispettivamente a 3,45 e 5,00. A differenza di Fiorentina-Inter, per il match dell’Olimpico-Grande Torino l’Under a 1,60 si fa preferire all’Over a 2,20.

Le altre in vetta Dopo il pareggio in Europa League contro il Ludogorets, la Lazio è pronta a ripartire dal match contro il Parma. Al Tardini la squadra di Baroni è avanti a 1,85, con pareggio a 3,80 e «1» a 4,00 che quasi si equivalgono. L’Atalanta, invece, dopo aver dilagato in Champions sul campo dello Young Boys, nel posticipo di lunedì sera fa visita a una Roma rinfrancata dal pareggio in Europa League contro il Tottenham. Gasperini a 2,25, però, parte avanti rispetto a Ranieri a 3,10, con il pareggio più in alto a 3,45.

Milan e Juventus Leggermente staccate dal quintetto di testa, Milan e Juventus provano a sfruttare due impegni sulla carta abbordabili per rientrare nel gruppone. Sabato alle 18 la squadra di Fonseca riceve un Empoli che ha vinto una sola delle ultime otto partite: la quota per l’«1» dei rossoneri (1,35) è la più bassa del weekend, seguita di poco dall’1,65 per la vittoria del Bologna nell’anticipo di sabato sera contro il Venezia e per quella della Juventus a Lecce. Quella di Motta resta l’unica squadra imbattuta di tutta la Serie A: contro Giampaolo, ci sono buone chance di mantenere lo zero nella casella delle sconfitte, con l’impresa dei salentini che paga 5,50 volte la posta.

