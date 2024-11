SNAI – Serie A: si riparte con Milan-Juve e Napoli-Roma Fonseca e Conte favoriti, a 5,00 la prima vittoria di Ranieri

Dopo la sosta si riparte con due big match: a San Siro un successo rossonero a 2,20, quello juventino a 3,60. Inter facile (1,35) a Verona, a 2,60 i tre punti di Vieira al debutto con il Genoa

Milano, 22 novembre 2024 – Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, il campionato di Serie A torna con un weekend caratterizzato da due big match. Si parte sabato alle 18 a San Siro con Milan-Juventus, occasione per i rossoneri per accorciare il distacco sul gruppone di testa (a oggi la squadra di Fonseca è a -6 dal sesto posto, anche se con una partita in meno): le quote Snai danno ragione al Milan, avanti a 2,20, con il pareggio che sale a 3,15 e la vittoria della squadra di Motta (ancora imbattuta in campionato) a 3,60. Un risultato con meno di tre gol paga 1,67 e si contrappone all’Over a 2,05; più equilibrio tra Goal (1,80) e No Goal (1,93). Alvaro Morata affronta il suo passato il bianconero: un gol dello spagnolo a 3,00, seguito da Pulisic e Abraham a 3,50, poi Camarda, Jovic, Leao e Okafor a 3,75. Senza Vlahovic, speranze bianconere riposte in Nico Gonzalez (3,50), Yildiz (4,00), Weah e Conceicao (4,50).

La capolista Con sei squadre in tre punti è un campionato equilibratissimo. Domenica alle 18 al ‘Maradona’, il Napoli capolista attende una Roma che vedrà in panchina il debutto di Claudio Ranieri, terzo allenatore della stagione. Un esordio in salita per Ranieri, con Conte che parte in pole a 1,73; l’impresa della Roma paga cinque volte la posta, con il pareggio a metà strada a 3,65 in una partita dove l’Under prevale sull’Over (1,75 a 1,95) e dove Goal e No Goal hanno la stessa offerta (1,87). Partita da ex per Lukaku: un gol del belga ai giallorossi si gioca a 2,50, con Kvaratskhelia a 2,75, mentre la Roma punta su Dovbyk a 3,50.

Le altre big Ad aprire la tredicesima giornata, sabato alle 15, sarà Verona-Inter, con i nerazzurri che hanno la quota più bassa di tutto il weekend (1,35). Pareggio a 5,25, «1» addirittura a 8,00. Quella di Inzaghi è una delle quattro squadre a quota 25 punti: l’Atalanta, sabato sera, parte favorita a Parma (1,60 contro il 5,00 degli emiliani), stesso discorso per la Fiorentina domenica pomeriggio a Como («2» a 2,30) e per la Lazio, che domenica sera riceve il Bologna all’Olimpico. I rossoblù, prima della sosta, hanno già vinto nella Capitale contro i giallorossi, ma stavolta la lavagna Snai non è amica di Italiano, quotato 4,50 contro l’1,87 della squadra di Baroni.

Debutti Non solo Ranieri: in questo weekend debuttano anche altri due allenatori. Domenica alle 12.30 è il turno di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa, impegnato subito in uno scontro salvezza tutto rossoblù contro il Cagliari: l’«1» per l’ex centrocampista di Milan, Juventus e Inter paga 2,60. Lunedì a Venezia sarà invece il turno di Marco Giampaolo con il Lecce: primo successo giallorosso con il nuovo tecnico a 3,20, ma Di Francesco è avanti a 2,30.

