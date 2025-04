SNAI – Serie A: weekend di scontri diretti, l’Inter può volare Nerazzurri a 1,45 a Parma, il Napoli rischia a Bologna

In programma anche Atalanta-Lazio (Gasperini parte avanti a 1,70) e Roma-Juventus, con Ranieri in quota preferito a Tudor. Milan all’ultima chiamata per l’Europa: a 1,87 il successo con la Fiorentina Milano, 4 aprile – Siamo alle porte di un weekend forse decisivo per le sorti del campionato: l’Inter in campo sabato alle 18 a Parma, ma quattro scontri diretti determinanti alle spalle dei nerazzurri. Per fascino, il big match è sicuramente quello dell’Olimpico tra Roma e Juventus, con i giallorossi lanciatissimi e i bianconeri che vogliono dare continuità alla vittoria contro il Genoa nell’esordio sulla panchina juventina di Igor Tudor. Le quote Snai pendono a favore della squadra di Ranieri, che ha vinto nove delle ultime dieci partite, le ultime sette consecutivamente: il segno «1» si gioca a 2,55, con il pareggio a seguire a 2,90 e la vittoria della Juventus a 3,05. Sembra un match da Under, quello di domenica sera: un massimo di due gol a 1,65, con l’Over a 2,10. La Roma nelle ultime settimane ha anche blindato la sua porta: il No Goal a 1,77 – quota più bassa del No Goal a 1,95 – è la logica conseguenza.

Zona scudetto L’Inter, come detto, è l’unica big che non sarà coinvolta in scontri diretti in questo fine settimana: i nerazzurri, primi a + 3 sul Napoli, sabato alle 18 saranno ospiti del Parma, in una partita speciale per l’ex Cristian Chivu, ora alla guida dei gialloblù. Non sembrano esserci margini per sorprese, con tre punti per Simone Inzaghi a 1,45 e il pareggio a 4,40; per la vittoria degli emiliani si sale addirittura a 6,25. Lunedì sera, non lontano da Parma, toccherà invece al Napoli, atteso da un Bologna già con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia dopo la vittoria di Empoli. Cinque successi di fila in campionato hanno inoltre proiettato i rossoblù al quarto posto in campionato, ma per il Monday Night del Dall’Ara è comunque il Napoli a partire favorito a 2,60; segue la vittoria dei padroni di casa a 2,90, con il pareggio a 3,00.

Gli altri scontri Sabato alle 20.45 il Milan contro la Fiorentina si gioca forse le ultime chance di riagganciare il treno che porta in Europa: a San Siro, tre punti per Conceiçao pagano 1,87, ma occhio alla ritrovata vena della Fiorentina, che nelle ultime due partite ha battuto la Juventus e l’Atalanta. Un Tris dei viola è quotato 3,85, con il pari a 3,60. A Bergamo, infine, domenica alle 18 si incontrano le due squadre della prima metà della classifica che in questo momento stanno stentando di più: svanito probabilmente il sogno scudetto, però, l’Atalanta ha il dovere di ripartire, e per farlo deve battere una Lazio meno brillante rispetto alla prima metà del campionato. Lavagna tutta dalla parte di Gasperini, avanti a 1,70, con la Lazio che risponde a 4,60; anche il pareggio, a 3,85, sembra poco probabile.

