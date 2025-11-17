circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

SNAI – Tennis: dopo le Finals, ecco la Davis. Spagna favorita a 2,50, ma l’Italia vuole il tris: trionfo a 3,00

17 novembre 2025 | 12.13
LETTURA: 1 minuti

Senza Sinner e Musetti, gli Azzurri puntano comunque alla tripletta ma partono alle spalle di una nazionale che dovrebbe invece schierare Alcaraz. Qualificazione alla finale a 1,72, passaggio del turno con l’Austria a 1,15

Milano, 17 novembre – Da Torino a Bologna. Dopo lo straordinario trionfo di Jannik Sinner nelle Atp Finals, l’attenzione si sposta su altre finali, quelle di Coppa Davis, con l’Italia che deve difendere il doppio titolo del 2023 e del 2024 ma senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Andrea Vavassori (questi ultimi in doppio) a cercare di compiere quella che sarebbe un’altra grande impresa per il tennis italiano. Per il quarto di finale in programma mercoledì contro l’Austria le quote Snai sono tutte a favore della squadra capitanata da Filippo Volandri: il passaggio del turno dell’Italia si gioca a 1,15, quello dell’Austria a 4,75.

Antepost Per la vittoria finale, invece, l’Italia non è la principale favorita, anche se sul 2,50 della Spagna resta il dubbio sulla partecipazione di Carlos Alcaraz, che ha giocato la finale di Torino con una fasciatura alla coscia destra. Gli spagnoli, nella lavagna antepost, partono comunque in pole a 2,50, con l’Italia a 3,00; sul gradino più basso del podio c’è la Francia a 5,50, poi Germania a 6,50, Repubblica Ceca a 10, Belgio a 20, Argentina a 25 e Austria a 33. La qualificazione dell’Italia alla finale (in caso di vittoria contro l’Austria ci sarebbe una tra Francia e Belgio) vale invece 1,72.

Contatti:
Immediapress
Ufficio stampa Snaitech
E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
Cell: 348.4963434

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Coppa Davis Tennis Atp Finals Qualificazione Finale Quarto di finale
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza