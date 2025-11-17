SNAI – Tennis: dopo le Finals, ecco la Davis. Spagna favorita a 2,50, ma l’Italia vuole il tris: trionfo a 3,00

Senza Sinner e Musetti, gli Azzurri puntano comunque alla tripletta ma partono alle spalle di una nazionale che dovrebbe invece schierare Alcaraz. Qualificazione alla finale a 1,72, passaggio del turno con l’Austria a 1,15

Milano, 17 novembre – Da Torino a Bologna. Dopo lo straordinario trionfo di Jannik Sinner nelle Atp Finals, l’attenzione si sposta su altre finali, quelle di Coppa Davis, con l’Italia che deve difendere il doppio titolo del 2023 e del 2024 ma senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Andrea Vavassori (questi ultimi in doppio) a cercare di compiere quella che sarebbe un’altra grande impresa per il tennis italiano. Per il quarto di finale in programma mercoledì contro l’Austria le quote Snai sono tutte a favore della squadra capitanata da Filippo Volandri: il passaggio del turno dell’Italia si gioca a 1,15, quello dell’Austria a 4,75.

Antepost Per la vittoria finale, invece, l’Italia non è la principale favorita, anche se sul 2,50 della Spagna resta il dubbio sulla partecipazione di Carlos Alcaraz, che ha giocato la finale di Torino con una fasciatura alla coscia destra. Gli spagnoli, nella lavagna antepost, partono comunque in pole a 2,50, con l’Italia a 3,00; sul gradino più basso del podio c’è la Francia a 5,50, poi Germania a 6,50, Repubblica Ceca a 10, Belgio a 20, Argentina a 25 e Austria a 33. La qualificazione dell’Italia alla finale (in caso di vittoria contro l’Austria ci sarebbe una tra Francia e Belgio) vale invece 1,72.

