Sofia Venere, Tu Sei Stile: il Bestseller su come trasformare lo stile in un potente strumento capace di comunicare chi sei davvero

Milano, 01.08.2025 – Per una donna, vestirsi seguendo le mode del momento non sempre porta benefici a livello di autostima personale. Può capitare, infatti, di sentirsi fuori posto, come se il look scelto non fosse capace di rispecchiare la propria essenza. Il risultato? Si perde di vista la propria autenticità. Fortunatamente, però, una soluzione esiste.

Per tutte quelle donne che desiderano ritrovare la propria identità visiva attraverso la creazione di un guardaroba capace di riflettere davvero la propria personalità, esce oggi il libro di Sofia Venere “TU SEI STILE. Un Percorso Emozionale E Pratico Per Scoprire La Tua Unicità, Ritrovare Te Stessa E Costruire Un Guardaroba Che Ti Rappresenta Davvero” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con le proprie lettrici strumenti pratici e innovativi per imparare a vestirsi rispecchiando la donna che c’è in loro.

“Il mio libro è un viaggio di stile, identità e consapevolezza finalizzato a far capire alle mie lettrici perché l’abito giusto non serve a piacere agli altri, ma a riconoscere sé stesse” afferma Sofia Venere, autrice del libro. “Non è quindi un manuale di moda. È un percorso di empowerment con un obiettivo fondamentale: riscoprire la propria essenza, un capo alla volta”.

Nel corso della sua carriera, l’autrice afferma di aver visto troppe donne nascondersi dietro abiti che non parlavano di loro. E visto che spesso uno specchio riflette più insicurezze che verità, ecco perché vestirsi bene non deve essere visto come vanità, bensì come un atto di consapevolezza e d’amore verso sé stesse.

“In un mondo in cui l’immagine viene spesso fraintesa come apparenza, questo libro nasce come una guida pratica ed emozionale per tutte quelle donne che desiderano riscoprirsi davanti allo specchio” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Scritto da Sofia Venere, consulente d’immagine con anni di esperienzasul campo, il libro propone un approccio rivoluzionario ma profondamente umano: non si tratta solo di vestirsi bene, ma di imparare a farlo per sé stesse, per piacersi, rappresentarsi e sentirsi autentiche”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché volevo il meglio per il mio libro. Non cercavo un editore qualsiasi, ma un partner che credesse nel potere trasformativo della formazione” conclude l’autrice. “Bruno Editore è da anni il punto di riferimento per chi vuole scrivere libri che aiutano, ispirano e fanno crescere. Hotrovato professionalità, visione, strategia e soprattutto un team editoriale che ha creduto in me e nella mia storia”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/44QOZYj

Sofia Venere, nata a Rivoli il 5 febbraio 1973, moglie e mamma orgogliosa di Cecilia e Clarissa, vive da sempre immersa nella sua più grande passione: la moda. Da oltre 30 anni lavora in questo mondo e da più di 20 anni ha realizzato il suo sogno con Hush, la sua boutique. Oggi, attraverso la consulenza di stile, aiuta le donne a riscoprirsi. Non per cambiarle, ma per accompagnarle a brillare, finalmente, nei loro panni più autentici. Sito Internet: www.sofiavenere.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

