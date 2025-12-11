circle x black
Soluzioni di sicurezza in atmosfere esplosive: come la torinese ReerSafety aiuta le aziende con la gamma Mosaic RV certificata ATEX

11 dicembre 2025 | 15.13
LETTURA: 2 minuti

Torino, 11 Dicembre 2025. Il termine ATEX (AtmosphèreExplosibles) si riferisce alla certificazione europea richiesta per tutte le apparecchiature vendute nell’Unione Europea e destinate all’installazione in ambienti potenzialmente esplosivi. La salvaguardia degli impianti industriali in queste condizioni presenta sfide uniche sia per i macchinari che per gli operatori.

La normativa ATEX si basa sulla direttiva europea 2014/34/UE che richiede alle aziende di valutare se le loro strutture includono aree a rischio di esplosione.

La certificazione HazLoc (Hazardous Location), invece, si applica principalmente al Nord America e al Canada e mira a controllare i rischi di esplosione in determinate atmosfere. Questa certificazione è valutata da UL in conformità agli standard UL 121201:9ED 2017-09-15 e CSA C22.2 NO. 213-17, che riguardano le apparecchiature elettriche da utilizzare in luoghi pericolosi (classificati).

Settori come quello chimico, petrolchimico, farmaceutico, alimentare e marittimo sono spesso esposti a questi rischi, per cui è essenziale affidarsi a produttori che forniscano soluzioni affidabili, modulari e conformi alle normative.

La gamma Mosaic RV di ReeRSafety risponde a queste esigenze, offrendo soluzioni avanzate di controllo della sicurezza per ambienti complessi. Con le certificazioni ATEX Zona 2 e HazLoc, oltre alla conformità agli standard internazionali, Mosaic RV garantisce sicurezza, affidabilità e flessibilità di integrazione in qualsiasi tipo di struttura.

Le versioni RV comprendono le unità principali M1S RV e M1S COM RV, oltre ai moduli di espansione MI8O4 RV, MA4 V e MBC V.

Applicazioni ideali

La versatilità della gamma Mosaic RV la rende adatta a un’ampia gamma di applicazioni industriali:

  1. impianti chimici e petrolchimici: controllo sicuro in ambienti con gas o vapori esplosivi
  2. automazione industriale: ideale per settori regolamentati come quello farmaceutico e alimentare, dove sicurezza e produttività devono andare di pari passo
  3. applicazioni marittime e piattaforme offshore: progettati per resistere anche alle condizioni esterne più difficili

La gamma Mosaic RV: una soluzione di sicurezza versatile e completa

La gamma Mosaic RV si integra perfettamente con i moduli principali e di espansione della più ampia serie Mosaic, offrendo una flessibilità senza pari:

  1. M1S RV: unità master avanzata per un controllo di sicurezza completo, compatibile con un’ampia gamma di espansioni
  2. M1S COM RV: l’unità master più avanzata, dotata di doppia interfaccia RJ45 per connessioni Field-bus e gestione remota, ideale per sistemi complessi e altamente integrati
  3. MI8O4 RV: modulo di espansione con ingressi e uscite digitali
  4. MA4 V: modulo di espansione per ingressi analogici
  5. MBC V: moduli di interfaccia Field-Bus per la diagnostica e la trasmissione dei dati

Nota importante

L’utilizzo della gamma Mosaic RV in ambienti ad alto rischio, come quelli con atmosfere potenzialmente esplosive, richiede un’analisi approfondita del contesto applicativo specifico. Assicurare sempre la corretta integrazione del prodotto nel sistema industriale, in conformità alle normative e alle specifiche tecniche applicabili. Per garantire la massima sicurezza e funzionalità, consultate i nostri esperti per una valutazione personalizzata. Per saperne di più, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito di ReeRSafety.

Contatti:
Immediapress
Per maggiori informazioni
ReeR Spa
Sito web: https://www.reersafety.com/it/
Email: reer@pecsoci.ui.torino.it

Tag
Soluzioni di sicurezza Atmosfere esplosive ATEX HazLoc Certificazione Sicurezza industriale
