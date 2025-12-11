Soluzioni di sicurezza in atmosfere esplosive: come la torinese ReerSafety aiuta le aziende con la gamma Mosaic RV certificata ATEX

Torino, 11 Dicembre 2025. Il termine ATEX (AtmosphèreExplosibles) si riferisce alla certificazione europea richiesta per tutte le apparecchiature vendute nell’Unione Europea e destinate all’installazione in ambienti potenzialmente esplosivi. La salvaguardia degli impianti industriali in queste condizioni presenta sfide uniche sia per i macchinari che per gli operatori.
La normativa ATEX si basa sulla direttiva europea 2014/34/UE che richiede alle aziende di valutare se le loro strutture includono aree a rischio di esplosione.
La certificazione HazLoc (Hazardous Location), invece, si applica principalmente al Nord America e al Canada e mira a controllare i rischi di esplosione in determinate atmosfere. Questa certificazione è valutata da UL in conformità agli standard UL 121201:9ED 2017-09-15 e CSA C22.2 NO. 213-17, che riguardano le apparecchiature elettriche da utilizzare in luoghi pericolosi (classificati).
Settori come quello chimico, petrolchimico, farmaceutico, alimentare e marittimo sono spesso esposti a questi rischi, per cui è essenziale affidarsi a produttori che forniscano soluzioni affidabili, modulari e conformi alle normative.
La gamma Mosaic RV di ReeRSafety risponde a queste esigenze, offrendo soluzioni avanzate di controllo della sicurezza per ambienti complessi. Con le certificazioni ATEX Zona 2 e HazLoc, oltre alla conformità agli standard internazionali, Mosaic RV garantisce sicurezza, affidabilità e flessibilità di integrazione in qualsiasi tipo di struttura.
Le versioni RV comprendono le unità principali M1S RV e M1S COM RV, oltre ai moduli di espansione MI8O4 RV, MA4 V e MBC V.
La versatilità della gamma Mosaic RV la rende adatta a un’ampia gamma di applicazioni industriali:
La gamma Mosaic RV si integra perfettamente con i moduli principali e di espansione della più ampia serie Mosaic, offrendo una flessibilità senza pari:
L’utilizzo della gamma Mosaic RV in ambienti ad alto rischio, come quelli con atmosfere potenzialmente esplosive, richiede un’analisi approfondita del contesto applicativo specifico. Assicurare sempre la corretta integrazione del prodotto nel sistema industriale, in conformità alle normative e alle specifiche tecniche applicabili. Per garantire la massima sicurezza e funzionalità, consultate i nostri esperti per una valutazione personalizzata. Per saperne di più, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito di ReeRSafety.
