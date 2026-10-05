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“Sotto il casco nessuna è Santa”: Federico Fashion Style lancia il nuovo format televisivo

“Sotto il casco nessuna è Santa”: Federico Fashion Style lancia il nuovo format televisivo
05 ottobre 2026 | 15.38
LETTURA: 2 minuti

L'attesa è finità e dopo una calda estate di lavoro tutto è pronto per il lancio il nuovo format televisivo “Sotto il casco nessuna è Santa “.

Ideato e condotto da Federico Lauri in arte Federico Fashion Style.

Un format televisivo innovativo che prevede una serie di interviste fatte a Vip e Nip che, comodamente sedute sotto il casco di un salone di bellezza , affronteranno le domande piccanti di Federico e si metteranno in gioco parlando della loro vita personale, della carriera raccontando tutto ....ma proprio tutto .

Realizzato in uno studio super glamour , la prima stagione del format partirà domenica 18 ottobre alle 21 su Canale Dieci e ci terrà compagnia per 35 puntate tutte con ospiti speciali .

Le prime a sedersi sotto il casco saranno : la Blogger Rita De Crescenzo, Flavia Vento , Floriana Secondi , Aida Jespica, la Principessa Conny Caracciolo e molte altre Signore che si sono affidate alle domande provocanti e piccanti di Federico .

Il format prevede a fine puntata un super domandone finale alla quale l'ospite dovrà rispondere correttamente e..... se sbaglia dovrà fare una penitenza piuttosto "Piccante".

Insomma tanto divertimento, e molta curiosità per quella che, si vocifera , sarà sicuramente un successo preannunciato visto che le liste di attesa delle partecipanti sono già sold out.

Il grande lavoro di produzione è svolto da una equipe di grandi professionisti con truccatori, parrucchieri e sarte, oltre alla parte tecnica che svolge un ruolo molto importante con la Direzione di Produzione affidata a Carlo Senes.

Sarà Federico Lauri a dare alla trasmissione un tocco di mondanità con il glamour e la sua eccentricità che sono caratteristiche uniche e inimitabili che solo lui ha.

Vi aspettiamo quindi tutte le domenica alle 21 in onda su Canale Dieci e ricordate che "SOTTO IL CASCO NESSUNA E' SANTA'

Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com

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Tag
format televisivo interviste Vip e Nip salone di bellezza glamour
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