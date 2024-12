Spirulina in compresse: l’università di Exeter svela la sua efficacia come integratore proteico vegetale

Milano, 11 Dicembre 2024. La spirulina è un’alga ricca di proteine e nutrienti essenziali, protagonista di una ricerca pubblicata su The Journal of Nutrition e condotta dall’Università di Exeter.

Lo studio ha sottolineato come le proteine dell’alga, disponibili sul mercato come spirulina in compresse, in polvere o in spaghettini, possono supportare la crescita e il mantenimento della massa muscolare tanto quanto le proteine animali.

Una scoperta sicuramente interessante per chi cerca soluzioni nutrizionali sostenibili e di origine vegetale.

Infatti, sono già molti i consumatori che stanno scegliendo soluzioni pratiche e naturali per integrare la spirulina nella propria dieta. Tra le opzioni più apprezzate, ad esempio, spiccano quelle di Spirulina G.

In questo articolo allora analizzeremo gli effetti della spirulina sul nostro organismo come fonte proteica. Oltre ad offrire consigli utili per integrarla nella propria dieta e scegliere un prodotto naturale, che preservi tutte le sue preziose proprietà.

5 modi in cui la spirulina potenzia il nostro corpo come fonte proteica

Quando si parla di spirulina, ci si riferisce all’alga come un vero e proprio “superfood”.

Un alimento ricco di proteine, vitamine e nutrienti essenziali, capace di sostenere il nostro corpo sotto diversi punti di vista.

Come fonte proteica, puoi allora considerare la spirulina un alleato prezioso per potenziare le tue prestazioni fisiche. Infatti, grazie al suo profilo nutrizionale, sono almeno 5 i modi in cui agisce positivamente sull’organismo:

1. Stimola la crescita muscolare: se vuoi costruire o mantenere la massa muscolare, la quantità di proteine (dal 60 al 70%) e gli aminoacidi della spirulina favoriscono la sintesi proteica e lo sviluppo muscolare.

1. Favorisce il recupero post-allenamento: dopo un esercizio intenso, le proteine della spirulina svolgono un ruolo chiave nel processo di riparazione muscolare, evitando ristagni di acido lattico. Ti aiutano quindi a recuperare più velocemente e a ridurre l’affaticamento.

2. Migliora i livelli di energia: se hai bisogno di più energia perché pratichi tanta attività fisica o svolgi un lavoro pesante, le vitamine del gruppo B presenti nella spirulina aiutano il tuo metabolismo a trasformare i nutrienti in energia. Questo si traduce in una maggiore resistenza, sia durante gli allenamenti che nella vita di tutti i giorni.

3. Rafforza il sistema immunitario: gli aminoacidi e le vitamine presenti nella spirulina stimolano la produzione di enzimi e anticorpi, che contribuiscono a rafforzare le difese immunitarie.

4. Aiuta a preservare la massa magra: se stai seguendo una dieta o vuoi perdere peso senza compromettere la tua massa muscolare, l’apporto proteico della spirulina può aiutarti a mantenere i muscoli, anche mentre riduci le calorie.

Insomma, integrando la spirulina nella tua dieta, puoi fornire al tuo corpo un ottimo apporto proteico che ti supporta sotto diversi fronti, il tutto con un alimento di origine vegetale.

Spirulina in compresse: attenzione a dosaggio e integrazione per massimizzarne i benefici

Lo studio dell’Università di Exeter ha analizzato gli effetti dell’alga su 36 giovani adulti, sottoponendoli a esercizi fisici e all’assunzione di 25 grammi di spirulina.

Monitorando i livelli di aminoacidi nel sangue e la sintesi proteica muscolare, prima e dopo l’esercizio, i risultati hanno mostrato che la spirulina ha aumentato notevolmente questi processi.

Per ottenere buoni risultati dal consumo di spirulina, è però importante assumerla nel modo corretto.

Assumere 25 grammi di prodotto a pasto, come avvenuto durante la ricerca, significherebbe prendere 50 compresse di spirulina alla volta. Decisamente insostenibile e poco pratico nella vita di tutti i giorni.

Dunque è qui che entra in gioco l’importanza di un dosaggio corretto e, soprattutto, l’integrazione della spirulina nella dieta quotidiana.

Ecco allora alcuni consigli per utilizzare al meglio la spirulina in compresse:

- Abbinala agli alimenti giusti: prendila con la vitamina C (insieme a succo d’arancia, alle fragole o al kiwi) per migliorare l’assorbimento del ferro. Oppure abbinala a carboidrati complessi come avena e quinoa per massimizzare l’apporto energetico giornaliero.

- Scegli il momento giusto: il consumo di spirulina è perfetto al mattino, oppure tra i 30 minuti e un’ora prima di fare esercizio fisico. In questo modo darai tempo al tuo corpo di fare il carico di energia per affrontare la giornata o l’allenamento.

- Dividi le dosi durante la giornata: se preferisci diluire la dose giornaliera ed evitare di assumere la spirulina solo al mattino, puoi facilitare l’integrazione nella dieta prendendone un po’ a colazione, un po’ nel pomeriggio e un po’ la sera.

- Calcola la dose corretta: dovresti considerare che ogni compressa di spirulina contiene circa il 60-70% di proteine. La dose giornaliera raccomandata quindi può variare da 3-5 grammi a 10 grammi, in base al tuo stile di vita e alla tua corporatura.

Come hai visto, integrare la spirulina in compresse nella routine quotidiana non è solo una questione di quantità, ma anche di modalità di utilizzo.

Seguendo questi accorgimenti potrai infatti semplificare l’assunzione giornaliera e massimizzare i suoi benefici, per garantire un apporto proteico costante al tuo organismo.

Come scegliere la migliore spirulina in compresse? I consumatori preferiscono Spirulina G per artigianalità e italianità

A questo punto, integrare la spirulina nella dieta potrebbe risultare più semplice, eppure ci sono ancora degli accorgimenti da prendere.

Molti prodotti disponibili sul mercato provengono infatti da produzioni industriali extra-UE, in particolare dall’Asia.

In questi casi, ottenere informazioni chiare sui metodi di produzione risulta più complesso, sollevando dubbi sulla sicurezza del prodotto.

In questi contesti, la spirulina è spesso trattata a temperature estremamente elevate (fino a 180°). Un processo che riduce significativamente il contenuto di nutrienti e compromette le proprietà dell’alga, oltre a favorire la proliferazione di batteri o agenti patogeni.

Non solo, il trattamento ad alte temperature altera il gusto della spirulina, rendendolo poco piacevole al palato.

Non sorprende quindi che molti consumatori si stiano orientando verso produzioni italiane e artigianali, come quella di Spirulina G, che garantisce:

● Lavorazione a basse temperature: la produzione artigianale prevede la lavorazione dell’alga a temperature mai superiori ai 37°, preservando così intatte le sue proprietà e donandole un sapore delicato.

● Produzione ecosostenibile: i prodotti Spirulina G sono privi di additivi chimici, pesticidi o OGM e provengono da una produzione a ciclo chiuso che rispetta la salute del consumatore e l’ambiente.

● Sicurezza alimentare: Spirulina G segue il protocollo HACCP richiesto dalla normativa italiana e sottopone ogni lotto a rigorosi controlli microbiologici e allergologici prima di immettere ogni lotto sul mercato.

● Attenzione al consumatore: ogni spedizione di prodotti Spirulina G include una brochure con consigli pratici sul dosaggio e modalità d’uso. Inoltre, il servizio clienti è sempre disponibile via WhatsApp per rispondere a domande e fornire supporto per un’integrazione ottimale della spirulina nella propria dieta.

Se vuoi aggiungere la spirulina alla tua dieta per integrare l’apporto proteico con una fonte vegetale, i prodotti Spirulina G ti garantiscono una produzione italiana, 100% naturale e che conserva tutte le proprietà dell’alga. Scopri di più sulla spirulina in compresse sul sito ufficiale di Spirulina G.

