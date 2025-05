Steriline protagonista a Interphex 2025: innovazione e leadership nel settore farmaceutico

Como, 12-05-2025-Si è chiusa da poco l'edizione 2025 di Interphex, evento globale di primaria importanza per l'industria farmaceutica e biotecnologica, crocevia fondamentale per l'innovazione, la collaborazione e la condivisione di conoscenze. L'edizione di quest'anno, ospitata come di consueto presso lo Javits Center di New York, ha attratto un vasto pubblico di professionisti, ricercatori, leader del settore e rappresentanti di oltre 550 aziende espositrici provenienti da tutto il mondo. Tra le numerose realtà che hanno animato il palcoscenico di Interphex, un ruolo di primo piano è stato ricoperto dall'azienda italiana Steriline, nome di spicco nella produzione di macchine robotiche per il riempimento asettico e di linee complete per il confezionamento di prodotti farmaceutici.

La rivoluzionaria tecnologia Planar Motor: levitazione magnetica per l'efficienza e la sterilità

La partecipazione di Steriline a Interphex 2025 è stata caratterizzata dalla presentazione dell’innovativa tecnologia Planar Motor, un sistema di trasporto a levitazione magnetica che promette di ridefinire gli standard di efficienza, flessibilità e sterilità nelle operazioni di riempimento e chiusura di contenitori farmaceutici come fiale, siringhe e carpulle. Questa soluzione all'avanguardia rappresenta un salto qualitativo nel modo in cui i contenitori vengono movimentati in ambiente asettico. Il cuore della tecnologia risiede in una piattaforma sofisticata che utilizza campi magnetici per far levitare gli elementi mobili (mover) sopra una superficie in acciaio inossidabile.

I vantaggi intrinseci di un sistema di trasporto a levitazione magnetica sono molteplici e significativi per l'industria farmaceutica. In primo luogo, l'assenza di componenti meccanici in contatto diretto si traduce in un significativo incremento del grado di sterilità negli ambienti asettici. In secondo luogo, la capacità di controllare individualmente il movimento di ciascun "mover" permette di adattare facilmente il flusso di lavoro a diverse tipologie di contenitori e a sequenze operative complesse, incrementando l'efficienza globale del processo produttivo.

L'integrazione della tecnologia Planar Motor con i sistemi robotici per il carico e lo scarico dei contenitori - area in cui Steriline vanta una solida esperienza con oltre 150 sistemi installati negli ultimi dieci anni - amplifica ulteriormente i benefici della piattaforma. Questa sinergia tra levitazione magnetica e automazione robotica si traduce in una soluzione completa, altamente performante e in grado di rispondere alle esigenze più stringenti del settore farmaceutico in termini di sterilità, flessibilità e produttività.

Tendenze e innovazioni a Interphex 2025: tra intelligenza artificiale, sostenibilità e terapie avanzate

L'edizione 2025 di Interphex ha offerto una panoramica completa delle ultime tendenze e innovazioni che stanno plasmando il futuro del settore farmaceutico e biotecnologico. Oltre al focus sulle tecnologie di riempimento asettico, l'evento ha messo in luce l'importanza crescente dell'intelligenza artificiale per l'ottimizzazione dei processi produttivi e del controllo qualità, l'attenzione alla sostenibilità attraverso pratiche e materiali innovativi, i progressi nelle terapie cellulari e geniche e la necessità di costruire supply chain resilienti.

Con oltre 40 sessioni di conferenze e la partecipazione di circa 163 relatori esperti, Interphex si è confermata una piattaforma insostituibile per l'aggiornamento professionale e lo scambio di idee. L'introduzione del Learning Lab ha offerto nuove opportunità di approfondimento tecnico e di interazione tra i partecipanti. In questo contesto dinamico e in continua evoluzione, la presenza di Steriline con la sua tecnologia Planar Motor ha rappresentato un esempio concreto di come l'innovazione possa rispondere alle sfide più complesse dell'industria farmaceutica, aprendo nuove prospettive per il futuro della produzione asettica.

Un'agenda internazionale per Steriline: prossime tappe tra Europa e Stati Uniti

Dopo il successo di Interphex, Steriline guarda già ai prossimi appuntamenti internazionali. L'azienda sarà protagonista all’ottava edizione di Pharmintech, in programma a Milano dal 27 al 30 maggio 2025, dove esporrà le sue soluzioni più innovative per il confezionamento primario presso lo stand B17, nel padiglione 2 di Fiera Milano. Prima di questo importante evento, Steriline parteciperà all’ISPE Europe Annual Conference di Londra (12-14 maggio), all’ISPE Los Angeles Chapter - 30th Annual Vendor Night Exhibit Show di Long Beach (15 maggio) e alla PDA Good Aseptic Manufacturing Conference 2025 di Basilea (22-23 maggio). Un’agenda ricca di impegni che conferma il ruolo di Steriline come partner di riferimento per l’innovazione tecnologica nel settore farmaceutico globale.

Contatti Steriline S.r.l.

Via Tentorio, 30/31 - 22100 Como, Italia

Tel. +39 031 592064

Corporate website: www.steriline.it

LinkedIn page: https://it.linkedin.com/company/steriline-srl

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi