Studio Odontoiatrico Puzzilli: le tecnologie più all’avanguardia per un sorriso perfetto

Roma, 28 novembre 2024 – Lo Studio Odontoiatrico Puzzilli – guidato dal 2002 dal Dottor Emanuele Puzzilli, affermato professionista nel campo dell’odontoiatria ed esperto di estetica del sorriso – può vantare l’utilizzo delle tecnologie più all’avanguardia per garantire ai propri pazienti trattamenti personalizzati e meno invasivi e dolorosi rispetto a quelli tradizionali.

Già presenti negli studi White Identity di Ostia e Milano e della clinica White Rome nella Capitale, tali strumentazioni saranno implementate anche nel nuovo studio di Milano, uno spazio di 200 mq nel cuore di City Life, la cui inaugurazione è prevista all’inizio del prossimo anno.

Tra le tecnologie più apprezzate dai pazienti degli Studi Puzzilli, spicca sicuramente lo scanner intraorale utilizzato per prendere le impronte delle arcate dentali. Questo strumento sostituisce l’ormai obsoleta plastica polimerizzante che viene applicata sull’arcata con l’aiuto di un apposito bite e lasciata indurire per qualche minuto; procedimento alquanto fastidioso, che può addirittura provocare dei conati ai pazienti. Con lo scanner intraorale, la pratica di rilievo delle impronte delle arcate dentali avviene invece con l’utilizzo di una sottilissima camera 3D lasciata scivolare sui denti manualmente, in grado di riprodurre un modello 3D delle arcate che diventa la base di partenza ideale di qualsiasi tipo di percorso odontoiatrico.

Una delle perplessità dei pazienti che per migliorare il proprio sorriso devono affrontare un investimento significativo, può essere quella di non immaginare quale sarà il risultato e capire quindi se “ne vale davvero la pena”. Dubbi che negli Studi Odontoiatrici Puzzilli vengono fugati grazie alla creazione di un digital twin, primo step per tutti i lavori di estetica e i progetti preoperatori,

Con l’utilizzo di uno scanner facciale ad altissima risoluzione, si ricrea un modello 3D del viso del paziente, in modo da tener conto della struttura ossea e muscolare del volto, sul quale si progetta l’intervento. Nei percorsi di odontoiatria estetica, ciò consente di visualizzare il risultato finale ottenendo un livello di fedeltà al progetto altissimo. Nelle attività di ortodonzia, il digital twin permette di visualizzare direttamente il punto di partenza e il punto di arrivo step by step. Infine, nella progettazione degli interventi è possibile risolvere eventuali criticità ancor prima di intervenire sul paziente.

Un altro degli aspetti particolarmente apprezzati dai pazienti del Dottor Puzzilli, in particolare quelli che necessitano di interventi di ortodonzia, è l’approccio metal free: tutte le protesi, le corone e gli apparecchi metallici vengono infatti sostituiti con materiali atossici, più rispettosi del corpo umano. Un approccio olistico che non si focalizza solo sulla bocca e sulla dentatura ma tiene conto del fatto che i denti, la loro forma e la loro posizione sono strettamente connessi con il funzionamento di tutto il corpo. La scelta metal free rientra in questo orizzonte, in quanto prende in considerazione gli effetti sul fisico che possono derivare dall’uso di protesi e apparecchi in metallo, da parte del dentista.

Infatti, evitare che del metallo sia presente in una zona delicata come la bocca non può che avere risvolti positivi. Ad esempio, la saliva, a contatto con una capsula metallica, dà vita ad un’azione corrosiva e libera ioni di metallo, che entrano in circolo nell’organismo, con effetti imprevedibili, soprattutto nel lungo periodo. Senza contare poi i disturbi localizzati, come gengiviti, bruciori, afte e simili. Viceversa, le protesi e gli apparecchi metal free sono assolutamente atossici.

Per gli impianti, ad esempio, si utilizzano resina, ceramica e zirconia. In ortodonzia, invece, sono sempre più diffusi gli apparecchi invisibili, realizzati in un materiale trasparente non metallico. Ovviamente, questo tipo di soluzioni sono più efficaci anche da un punto di vista estetico, in quanto utilizzano materiali molto più facili da “nascondere”.

Per informazioni:

https://www.studiodontoiatricopuzzilli.it/