Sunseeker Elite trionfa ai German Innovation Awards 2026

SHENZHEN, Cina, 8 giugno 2026 /PRNewswire/ -- I German Innovation Awards hanno premiato due tosaerba robotizzati di punta di Sunseeker Elite per la loro innovazione rivoluzionaria nella cura intelligente del prato. Indetti dal German Design Council, i premi vengono assegnati ai prodotti che si distinguono per innovazione, valore per l'utente e tecnologia all'avanguardia nei vari settori industriali a livello globale.

Ai German Innovation Awards 2026, il Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2 ha ricevuto il prestigioso Gold Award, mentre il Sunseeker Elite X4 è stato insignito del Winner Award nella categoria Attrezzi da giardinaggio.

Gold Award: Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2

Progettato per giardini ampi e complessi fino a 6.000 m², il Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2 rappresenta la nuova generazione di tosaerba robotizzati senza fili. Alimentato dall'avanzato sistema AONavi 2.0, che combina le tecnologie nRTK e VSLAM 2.0, insieme a Vision AI 2.0 con telecamere binoculari e iToF, il tosaerba raggiunge un posizionamento al centimetro e una navigazione stabile giorno e notte, senza richiedere cavi perimetrali o stazioni base RTK.

Il chip AI 10 TOPS aggiornato consente un processo decisionale autonomo in tempo reale, mentre il sistema ATC (All-Terrain Conquer) e i doppi dischi di taglio da 35 cm garantiscono prestazioni ottimali su pendii, terreni irregolari e passaggi stretti. L'X7 Plus Gen 2 è inoltre dotato di regolazione elettronica dell'altezza di taglio, pianificazione intelligente del percorso, recinzione digitale antifurto e gestione multizona, per una cura del prato di alta qualità.

Ecco i commenti della giuria:

"Il Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2 è un robot tosaerba senza fili per giardini ampi e complessi fino a 6.000 m²… Rispetto ai tosaerba basati su tecnologia RTK, offre un'installazione flessibile e un'ottima gestione del terreno grazie alla trazione integrale ATC, alle sospensioni e ai doppi dischi di taglio".

Vincitore del premio: Sunseeker Elite X4

Il Sunseeker Elite X4 è stato premiato per aver ridefinito il concetto di falciatura robotizzata semplice e intuitiva per giardini privati fino a 1.200 m². Dotato di un sistema di rilevamento 3D LiDAR a 360° e Vision AI Dual Fusion, l'X4 combina una mappatura 3D dettagliata con un riconoscimento visivo intelligente per garantire un'esecuzione accurata e l'aggiramento degli ostacoli indipendentemente dai segnali satellitari.

A differenza dei tradizionali tosaerba robotizzati basati su tecnologia RTK, l'X4 offre un vero funzionamento "Drop & Go" senza bisogno di cavi perimetrali, stazioni antenna o calibrazione. Il sistema di sospensioni a trazione posteriore garantisce una trazione stabile su terreni irregolari e pendenze fino al 45% (24°), mentre la pianificazione intelligente del percorso e la mappatura automatica 3D del prato assicurano prestazioni di taglio efficienti e precise.

La giuria ha dichiarato:

"Il Sunseeker Elite X4 definisce nuovi standard grazie alla mappatura 3D indipendente dal segnale satellitare, al rilevamento intelligente degli ostacoli e alla pianificazione del percorso… Questa soluzione consente un vero e proprio funzionamento "drop-and-go", senza la necessità di installazioni o calibrazioni complicate".

Questi riconoscimenti rafforzano ulteriormente l'impegno di Sunseeker Elite nel fornire soluzioni robotizzate per il taglio dell'erba intelligenti, affidabili e intuitive per i proprietari di case in tutto il mondo. Combinando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale con una solida esperienza nella cura del prato, Sunseeker Elite continua a ridefinire gli standard della domotica per esterni e della manutenzione del prato semplificata.

Con l'ampliamento della gamma di tosaerba robotizzati di nuova generazione, Sunseeker Elite ha in serbo ulteriori innovazioni e novità sorprendenti

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