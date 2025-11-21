Supermicro amplia il suo portafoglio di soluzioni IA con raffreddamento ad aria basate su prestazioni ed efficienza, dotate di GPU AMD Instinct™ MI355X

SAN JOSE, California, e ST. LOUIS, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per intelligenza artificiale, cloud, storage e 5G/Edge, ha annunciato l'ultima aggiunta alla serie di soluzioni GPU ottimizzate Instinct™ MI350 basate su AMD, che offre prestazioni senza pari, massima scalabilità ed efficienza energetica. Supermicro ha progettato questo nuovo sistema per le organizzazioni che richiedono prestazioni di fascia alta delle GPU AMD Instinct MI355X ma hanno bisogno di un ambiente raffreddato ad aria.

"Supermicro è leader del settore con la maggiore esperienza nella fornitura di soluzioni ad alte prestazioni in ambito IA e HPC per i nostri clienti", ha affermato Vik Malyala, SVP Technology and AI di Supermicro. "DCBBS di Supermicro ci consente di integrare rapidamente le soluzioni AMD implementando sul mercato tecnologie avanzate con soluzioni per data center comprovate. L'aggiunta dei nuovi sistemi GPU AMD Instinct MI355X raffreddati ad aria amplia e rafforza il nostro portafoglio di soluzioni IA e offre ai clienti maggiori possibilità di scelta nella realizzazione di data center di nuova generazione."

Supermicro amplia ancora una volta la sua linea di prodotti ad alte prestazioni raffreddati ad aria e a liquido con i nuovi server raffreddati ad aria da 10U. Questi sistemi sfruttano lo standard industriale OCP Accelerator Module (OAM). Questi server GPU accelerati offrono 288 GB di HBM3e per GPU, 8 TB/s di larghezza di banda e un incremento da 1000 W TDP a 1400 W TDP, portando le prestazioni a un incremento a due cifre rispetto al sistema MI350X 8U raffreddato ad aria, consentendo così ai clienti di elaborare i dati più velocemente. Con la nuova opzione 10U aggiunta alla gamma di server GPU basati su MI355X, i clienti possono ottenere prestazioni più elevate per rack su infrastrutture raffreddate ad aria e a liquido su larga scala.

"AMD è orgogliosa di collaborare con Supermicro per lanciare sul mercato la GPU AMD Instinct MI355X raffreddata ad aria, semplificando per i clienti l'implementazione di prestazioni IA avanzate all'interno dell'infrastruttura esistente", ha affermato Travis Karr, vicepresidente aziendale per lo sviluppo aziendale, Data Center GPU Business, AMD. "Insieme, AMD e Supermicro sono alla leadership in termini di prestazioni ed efficienza, e offrono soluzioni IA e HPC di nuova generazione che accelerano l'innovazione nei data center di tutto il mondo."

Queste soluzioni GPU sono progettate per offrire le massime prestazioni di IA e inferenza su larga scala tra i fornitori di servizi cloud e le aziende. L'ampio portafoglio di server IA accelerati Supermicro con GPU AMD Instinct serie MI350 mette in evidenza soluzioni per data center di nuova generazione basate sull'architettura DCBBS di Supermicro insieme all'ultima architettura CDNA di 4ª generazione di AMD per offrire ancora una volta per prime sul mercato soluzioni AI avanzate. Questi nuovi server Supermicro con GPU AMD Instinct saranno presentati in occasione di SC25 a St. Louis, Missouri.

Il server Supermicro 10U con GPU AMD Instinct MI355X è attualmente disponibile per la spedizione.

Ulteriori informazioni sul server Supermicro raffreddato ad aria 10U con AMD Instinct MI355X

1 https://www.amd.com/en/blogs/2025/amd-instinct-mi350-series-and-beyond-accelerating-the-future-of-ai-and-hpc.html#

