Supermicro lancia sette soluzioni di piattaforma dati AI con NVIDIA e con partner leader dell'ecosistema per accelerare l'innovazione AI in ambito aziendale

SAN JOSE, California, 16 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI, Cloud, Storage e 5G/Edge, ha annunciato oggi sette soluzioni di piattaforma dati AI completamente integrate, progettate per accelerare l'adozione dell'enterprise AI. Basate su architetture di riferimento NVIDIA e alimentate dalle GPU e dai sistemi di storage ad alte prestazioni di Supermicro, le piattaforme sfruttano le GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition e le nuove GPU NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition, la rete Ethernet NVIDIA Spectrum-X e il software enterprise AI, inclusi i microservizi NVIDIA NIM e NVIDIA NeMo, per abilitare agenti AI avanzati.

"Supermicro sta riunendo le tecnologie GPU, di storage e di rete più avanzate del settore per offrire piattaforme dati AI completamente integrate per le aziende e il cloud", ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Combinando le nostre Data Center Building Block Solutions®, la nostra esperienza nell'integrazione su rack e le nostre innovative soluzioni di raffreddamento con i principali partner dell'ecosistema, stiamo rendendo l'implementazione dell'AI più rapida, più efficiente e realmente chiavi in mano, per accelerare l'adozione dell'AI nelle aziende di tutto il mondo."

Per ulteriori informazioni sulla nuova soluzione Supermicro AI Data Platform, visitare il sito: www.supermicro.com/aifactory

Sviluppate in collaborazione con i principali innovatori nel settore delle piattaforme dati, tra cui Cloudian, DDN, Everpure, IBM, Nutanix, VAST Data e WEKA, queste soluzioni specifiche integrano calcolo, rete, storage e software AI in piattaforme chiavi in mano che aiutano le aziende a trasformare rapidamente i dati in azioni intelligenti su larga scala.

"Per soddisfare le esigenze di inferenza dei carichi di lavoro AI avanzati è necessaria un'infrastruttura full-stack che unifichi calcolo, rete e storage", ha affermato Jason Hardy, Vicepresidente Storage Technologies di NVIDIA. "Basandosi sulle architetture di riferimento della piattaforma dati AI di NVIDIA, Supermicro e i suoi partner offrono piattaforme dati AI chiavi in mano che mettono i dati aziendali al servizio dell'intelligenza artificiale."

Cloudian

"Ogni iniziativa di intelligenza artificiale dipende dalla sua infrastruttura dati", ha dichiarato Amit Rawlani, Senior Director of Alliances di Cloudian. "Con Cloudian HyperScale® AIDP, portiamo la potenza di calcolo basata su GPU direttamente ai dati aziendali. Sfruttando i migliori nodi di calcolo, di rete e storage di partner come Supermicro, la piattaforma offre una soluzione strettamente integrata che consente alle organizzazioni di gestire enormi volumi di dati ed eseguire carichi di lavoro di AI su larga scala, dall'addestramento all'inferenza in tempo reale."

DDN

"Le AI factory richiedono piattaforme di calcolo e gestione dati progettate specificamente per ottenere risultati di business misurabili", ha affermato Sven Oehme, CTO di DDN. "Sulla base della nostra consolidata collaborazione, Supermicro, NVIDIA e DDN lanciano Driving AI Breakthroughs, una AI Factory mobile congiunta che debutta al GTC e che sarà presentata in diverse città degli Stati Uniti. Dotata di pipeline di AI pronte per la produzione che girano su sistemi HyperPOD e AI factory chiavi in mano, offre alle aziende un percorso collaudato dai progetti pilota a soluzioni di AI scalabili e orientate al ROI."

Everpure

"L'enterprise AI dipende da dati pronti per essere utilizzati dall'AI", ha affermato Kaycee Lai, Vicepresidente AI di Everpure. "Collaborando con Supermicro, uniamo la piattaforma dati aziendale di Everpure e il nostro software Data Stream con un'infrastruttura ottimizzata per GPU per offrire una piattaforma dati AI integrata che alimenta le GPU, riduce la complessità operativa e aiuta le aziende a passare più rapidamente dalla fase pilota alla produzione."

IBM

"L'enterprise AI è potente solo quanto l'infrastruttura che la supporta, e IBM Storage Scale sui server di storage Supermicro Petascale offre accesso parallelo ai dati ad alta velocità e bassa latenza, supportando le aziende che implementano la NVIDIA AI Data Platform su larga scala", ha dichiarato Sam Werner, General Manager Storage di IBM. "IBM Storage Scale estrae automaticamente il significato semantico dai dati aziendali non strutturati, rilevando i cambiamenti in tempo reale e mantenendo aggiornati i dati all'interno di NVIDIA AI Data Platform senza costose duplicazioni. Insieme a Supermicro, offriamo alle aziende una piattaforma completamente integrata che trasforma gli attuali patrimoni di dati in un livello di intelligence sicuro e pronto per l'AI, per ridurre le "allucinazioni", accelerare i tempi di acquisizione delle informazioni e rendere l'inferenza su scala aziendale pronta per la produzione."

Nutanix

"La soluzione Nutanix Agentic AI include l'integrazione dell'hypervisor Nutanix AHV, della piattaforma open source Nutanix Kubernetes, di Nutanix Unified Storage e di nuove tecnologie, tra cui Nutanix AI Gateway", ha dichiarato Thomas Cornely, Vicepresidente Esecutivo, Product Management di Nutanix. "Questa soluzione, che segue un modello di implementazione simile alla piattaforma Nutanix NX, gira su una varietà di server specializzati progettati e realizzati da Supermicro, insieme all'integrazione delle librerie software NVIDIA supportate, consentendo alle aziende di implementare e proteggere iniziative Agentic AI autonome."

VAST Data

"La nostra collaborazione con Supermicro continua a spingere i confini dell'infrastruttura AI di produzione", ha affermato John Mao, Vicepresidente, Global Technology Alliances di VAST Data. "La piattaforma dati CNode-X AI, basata sul sistema operativo VAST AI, si fonda sul successo delle implementazioni EBox su larga scala per offrire le prestazioni, la resilienza e la semplicità operativa di cui le aziende hanno bisogno per alimentare le applicazioni AI di nuova generazione e accelerare i risultati concreti."

WEKA

"Le aziende sono sotto pressione per implementare rapidamente l'AI, e questo significa che l'infrastruttura non può rappresentare un ostacolo", ha affermato Ajay Singh, Chief Product Officer di WEKA. "Combinando NeuralMesh™ di WEKA con le GPU avanzate e i sistemi rack di Supermicro, offriamo alle organizzazioni una base che non solo supporta i carichi di lavoro di AI attuali, ma si rafforza man mano che questi aumentano. È così che le aziende possono passare dai dati all'azione intelligente senza le difficoltà legate alla creazione autonoma dell'infrastruttura."

Queste soluzioni saranno presentate presso lo stand Supermicro n. 1113 alla NVIDIA GPU Technology Conference (GTC) dal 16 al 19 marzo.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader globale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all'avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, AI e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di nuova generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un'ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

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