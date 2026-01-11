Supermicro lancia soluzioni intelligenti per la vendita al dettaglio in collaborazione con un'ampia gamma di partner del settore

SAN JOSE, California e NEW YORK, 11 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- La grande esposizione del retail -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, Cloud, Storage e 5G/Edge, ha annunciato oggi la collaborazione con vari partner tecnologici per offrire soluzioni di vendita al dettaglio intelligenti retail basate sull'IA, progettate tenendo presenti scalabilità, produttività migliorata e maggiore redditività per soddisfare le crescenti aspettative dei clienti.

"L'IA sta rimodellando le esperienze di acquisto, consentendo l'analisi in tempo reale di video e altri dati per fornire ai rivenditori informazioni utili per ottimizzare l'efficienza del personale, ridurre le perdite, aumentare i profitti ed evitare l'esaurtimento delle scorte", spiega Charles Liang, presidente e ceo di Supermicro. "Combinando le piattaforme IA complete e scalabili di Supermicro con le soluzioni di elaborazione accelerata NVIDIA RTX PRO, consentiamo ai rivenditori di creare negozi intelligenti che massimizzano i vantaggi delle applicazioni basate sull'IA".

Secondo l'ultimo report NVIDIA State of AI in Retail & CPG, l'89% degli intervistati ha dichiarato che l'IA sta contribuendo ad aumentare il fatturato annuo, mentre secondo il 95% degli intervistati sta contribuendo a ridurre i costi annuali, evidenziando l'impatto misurabile sul business che i rivenditori stanno già ottenendo grazie all'IA1.

Per maggiori informazioni visitare https://www.supermicro.com/en/products/edge/servers

Infrastruttura IA all'edge completa e scalabile di Supermicro

Le applicazioni IA incentrate sul commercio al dettaglio richiedono una reattività inferiore al secondo, possibile su larga scala solo se i dati vengono elaborati direttamente all'edge. L'infrastruttura IA all'edge sviluppata da Supermicro consente l'implementazione di soluzioni in ambienti distribuiti, come catene di fornitura e negozi al dettaglio intelligenti, per fornire una soluzione completa.

L'implementazione all'edge presenta una miriade di problemi unici rispetto ai data center e l'ampio portafoglio di prodotti Supermicro basati sull'IA all'edge aiuta clienti e partner a superarli, trovando al contempo il giusto equilibrio tra prestazioni e ROI.

Per le implementazioni in ambienti difficili in cui non è disponibile spazio condizionato, la serie di prodotti E103 senza ventole porta la potenza di elaborazione dell'IA dove prima non era possibile. Supermicro offre anche sistemi serie E300 con ventola e fattore di forma ridotto, dotati di funzionalità IA.

In presenza di un carico di lavoro IA impegnativo all'edge, clienti e partner possono contare su numerosi sistemi in grado di supportare le più recenti GPU discrete per l'accelerazione dell'IA. Le soluzioni, che spaziano da fattori di forma 1U a profondità ridotta a quelli più ampi 4U, possono essere dimensionate in modo da soddisfare le esigenze del cliente, abilitando l'ultima generazione della serie NVIDIA RTX PRO Blackwell.

Partner dei negozi intelligenti Supermicro

Supermicro collabora con vari partner dell'ecosistema – Everseen, Kinetic Vision, ALLSIDES, LiveX, WobotAI e Aible – per creare negozi intelligenti che abbiano un impatto positivo sulle operazioni di vendita al dettaglio quotidiane e sulla gestione della catena di fornitura a lungo termine.

"Everseen ha trascorso anni collaborando con alcuni dei più grandi retailer al mondo, comprendendo le realtà dei punti vendita e risolvendo i problemi di perdite laddove si verificano effettivamente", racconta Joe White, ceo Everseen. "Grazie alla partnership stretta con Supermicro e sfruttando l'elaborazione accelerata NVIDIA, Evercheck offre una visione artificiale in tempo reale all'edge, trasformando l'attività del punto vendita in informazioni in base alle quali i rivenditori possono agire immediatamente".

"Collaborando con Supermicro e NVIDIA all'edge, siamo in grado di distribuire agenti IA video in modo scalabile, affidabile e incentrato su informazioni operative in tempo reale, non sulla sperimentazione", commenta giunge Will Kelso, presidente ricavi e crescita presso Wobot AI.

"La combinazione dell'infrastruttura ottimizzata ad alta affidabilità di Supermicro e dello stack di elaborazione accelerata di NVIDIA fornisce a Kinetic Vision le basi per innovare rapidamente. "Insieme, stiamo aiutando i retailer a passare dalla sperimentazione a soluzioni IA pronte per la produzione, che generano miglioramenti misurabili in termini operativi e di esperienza del cliente", aggiunge a sua volta Jeremy Jarratt, ceo di Kinetic Vision.

Franz Tschimben, ceo di ALLSIDES, si esprime così: "Sfruttando i punti di forza combinati di NVIDIA e Supermicro, forniamo un livello di dati gemello digitale 3D ad alta fedeltà per l'addestramento dell'IA che consente ai retailer di potenziare le applicazioni nell'intera catena del valore della vendita al dettaglio – dall'addestramento dei robot con l'IA fisica, alla produzione e alla pianificazione della produzione, ai layout dei negozi virtuali e ai sistemi di feedback dei consumatori, fino alle integrazioni e-commerce – contribuendo a generare tassi di conversione più elevati, processi decisionali più rapidi e una maggiore efficienza operativa".

Conclude Arijit Sengupta, ceo Aible: "Le condizioni di mercato e di lavoro odierne sono in continua evoluzione. Solo gli agenti autonomi possono comprendere e adattarsi a questi modelli in continua evoluzione di comportamento dei clienti, costi di inventario e fornitura, nonché accesso alla manodopera su larga scala. Collaborando con NVIDIA e Supermicro, Aible porta agenti autonomi soggetti alla revisione degli utenti aziendali nel settore retail".

Queste soluzioni intelligenti per la vendita al dettaglio saranno presentate da Supermicro e dai suoi partner all'NRF – La grande esposizione del retail, che si svolgerà a New York City dall'11 al 13 gennaio. Per saperne di più sulle applicazioni retail basate sull'IA o sulle soluzioni infrastrutturali IA di Supermicro, visita lo stand Supermicro n. 5281 e partecipa alla sessione di presentazione con PepsiCo e Kinetic Vision. Per maggiori dettagli visitare www.supermicro.com/NRF

1Fonte: "NVIDIA State of AI in Retail and CPG" 2026

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete e ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a creare innovazioni per il mercato delle infrastrutture IT aziendali, del cloud, dell'IA e 5G telco/edge. Offriamo soluzioni IT complete con server, IA, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dei sistemi di alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, sistemi di alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858485/Supermicro_Edge_AI_Infrastructure_Solutions_for_Intelligent_Retail_Stores.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.