Supermicro: ora in consegna i server X14 performanti a quattro socket per carichi di lavoro aziendali, database e mission critical impegnativi, basati su processori Intel Xeon 6

SAN JOSE, California, 16 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, cloud, storage e 5G/edge, ora consegna i server a quattro socket più avanzati del settore per applicazioni aziendali e di database su larga scala. Dotati dei più recenti processori Intel Xeon 6 con Performance-Core (P-Core), questi nuovi server sono compatibili con CXL 2.0 e rappresentano la soluzione ideale per HPC, carichi di lavoro critici e database in-memory. Altre applicazioni che trarranno vantaggio da questi sistemi sono quelle che richiedono notevole spazio di memoria e un'enorme potenza di elaborazione, oppure applicazioni di simulazione scientifica basate principalmente sull'elaborazione tramite CPU con latenze ridotte. In qualità di componenti essenziali delle soluzioni Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) di Supermicro, questi nuovi server offrono performance notevolmente superiori rispetto alle precedenti generazioni di sistemi a quattro socket.

"Questi nuovi server a quattro socket rispondono alle necessità delle aziende più esigenti in tutto il mondo, che necessitano della semplicità e della facilità di manutenzione di un singolo sistema con configurazione fino a 16 TB di memoria e fino a sei GPU a doppia larghezza", ha affermato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Grazie al nostro approccio DCBBS e alle capacità di produzione a livello mondiale, Supermicro è ora in grado di fornire soluzioni complete per data center a clienti in tutte le aree geografiche ed è la prima a debuttare sul mercato in questo segmento. Siamo in grado di fornire alle aziende un'ampia gamma di sistemi per tutte le loro esigenze IT".

Per maggiori informazioni sulle soluzioni server Supermicro a quattro socket visitare la pagina https://www.supermicro.com/en/products/mp

"Supermicro offre un portafoglio incredibile di sistemi server a quattro socket ottimizzati per i nuovi processori Intel Xeon 6 con P-core", ha affermato Karin Eibschitz, vicepresidente aziendale e direttore generale della divisione Data Center Group di Intel. "Grazie a più core, un supporto di memoria più veloce e fino a 20 slot PCIe 5.0, queste nuove soluzioni server per data center a quattro socket garantiscono performance elevate per applicazioni aziendali e di database su larga scala. Collaboriamo a stretto contatto con Supermicro per fornire sistemi innovativi destinati ad applicazioni su larga scala".

Software certificato

I server Supermicro a quattro socket sono certificati per SAP HANA e Oracle Linux. Gli ampi pool di memoria disponibili per questi sistemi consentono performance SAP e Oracle di livello superiore, poiché tutti i carichi di lavoro possono essere scalati in un singolo nodo senza la latenza tipica del ridimensionamento orizzontale tra reti. Inoltre i sistemi 2U a quattro socket possono ospitare due GPU a doppia larghezza, mentre il sistema 4U può ospitare fino a sei GPU a doppia larghezza per l'addestramento e l'inferenza AI in tempo reale o in batch, con il collegamento ad applicazioni di database aziendali. La versatilità e la capacità senza pari di questi sistemi assicurano il futuro delle implementazioni SAP e Oracle per l'automazione dell'AI generativa e dei flussi di lavoro ERP in rapida evoluzione.

Questi nuovi server a quattro socket riducono la complessità nella creazione di un data center a performance elevate per applicazioni aziendali quali intelligenza artificiale (AI), database, analisi, business intelligence, ERP, CRM, virtualizzazione e carichi di lavoro scientifici. Riunendo grandi quantità di risorse di elaborazione, memoria e storage in un'unica istanza del sistema operativo, è possibile gestire carichi di lavoro estremamente voluminosi, senza la complessità legata all'implementazione dell'elaborazione parallela su più nodi.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete e ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro è impegnata a offrire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'AI e IT per il 5G telco/edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT totali con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentazione e chassis supporta ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo l'innovazione di prossima generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, sistemi di alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

