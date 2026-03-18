Supermicro promuove l'adozione da parte delle aziende dell'elaborazione accelerata in contesti quali AI Factory, data center e edge grazie a un portafoglio ampliato che include le GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell Server Edition

SAN JOSE, California, 18 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per cloud computing, AI/ML, storage e 5G/edge computing, annuncia nuove soluzioni che si aggiungono al suo ampio portafoglio aziendale per soddisfare le crescenti esigenze delle odierne applicazioni di calcolo grafico, basate sull'IA, in una gamma più ampia di ambienti aziendali. I nuovi sistemi offrono la potenza di accelerazione delle GPUs NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition in formati ottimizzati per i data center aziendali e l'edge computing, dove in passato i limiti di spazio, alimentazione e raffreddamento avevano limitato l'implementazione di infrastrutture di calcolo ad alta densità. Per le aziende alla ricerca di soluzioni complete e pronte all'uso, Supermicro offre sistemi certificati NVIDIA che sono stati testati e convalidati per la compatibilità con le GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell, le soluzioni di rete NVIDIA e le librerie NVIDIA AI Enterprise e NVIDIA Omniverse. Inoltre, i sistemi certificati NVIDIA di Supermicro sono pronti per le applicazioni accelerate da NVIDIA e supportano un'ampia gamma di applicazioni di terze parti certificate per accelerare i carichi di lavoro aziendali.

"Mentre le aziende di ogni tipo e dimensione continuano ad accelerare il ritmo di adozione dell'IA, Supermicro è ancora una volta all'avanguardia nel settore nell'introduzione sul mercato di nuove tecnologie di accelerazione NVIDIA, bilanciando prestazioni ed efficienza per consentire un calcolo accelerato là dove è più necessario" ha affermato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Grazie alla nostra gamma di architetture Building Block Solutions® flessibili e modulari che supportano le GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell, stiamo aiutando le aziende ad abbreviare i tempi di messa online in modo che possano ottenere più rapidamente un ritorno sul proprio investimento in infrastrutture".

Per ulteriori informazioni sulla gamma completa di sistemi aziendali per l'IA e l'elaborazione accelerata di Supermicro, visitare https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/supermicro-rtx-pro-bse

Oltre alle attuali soluzioni aziendali per l'IA di Supermicro basate sulla GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, il portafoglio ampliato aggiunge il supporto per la nuova GPU NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition e la CPU NVIDIA Vera, offrendo ancora più opzioni di personalizzazione specifiche per l'implementazione in una vasta gamma di carichi di lavoro aziendali, tra cui la messa a punto di modelli di linguaggio (LLM), l'inferenza IA, l'IA generativa, l'infrastruttura desktop virtuale (VDI), l'analisi dei dati, la transcodifica multimediale, il cloud e il mobile gaming, nonché l'HPC FP32.

I sistemi Supermicro con GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell possono sostituire direttamente i server aziendali standard montati su rack 1U e 2U per fornire significativi miglioramenti in termini di accelerazione per carichi di lavoro specifici rispetto all'elaborazione basata solo su CPU, integrandosi facilmente nei data center esistenti e richiedendo modifiche minime o nulle all'infrastruttura di rack, alimentazione o raffreddamento preesistente. Supermicro offre anche soluzioni di storage con i principali fornitori di software indipendente (ISV) basate sull'architettura di riferimento NVIDIA AI Data Platform, che integra l'accelerazione GPU nella piattaforma di storage per accelerare la vettorializzazione dei dati, la ricerca nel database vettoriale e i carichi di lavoro di inferenza.

Le nuove GPU NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell offrono prestazioni eccezionali per carichi di lavoro impegnativi quali elaborazione dati, video con IA e inferenza, il tutto in un design a slot singolo ed efficiente dal punto di vista energetico. Le soluzioni Supermicro NVIDIA RTX PRO Blackwell sono disponibili in fattori di forma standard del settore in grado di sostituire direttamente i server di calcolo esistenti basati solo su CPU e sono fornite con pacchetti software NVIDIA preconfigurati, riducendo la complessità della creazione di soluzioni IA full stack.

L'ampio portafoglio di sistemi accelerati di Supermicro è ora disponibile per soddisfare l'intero spettro dei requisiti di implementazione aziendale, tra cui:

Soluzioni IA su larga scala – Sistemi 4U e 5U progettati per la massima capacità GPU e ottimizzati per le prestazioni termiche in ambienti tradizionali con raffreddamento ad aria. Supportando fino a 8 GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell per nodo, queste soluzioni sono ideali per l'inferenza IA su larga scala, la virtualizzazione e i carichi di lavoro multimediali/grafici, e includono NVIDIA-Certified Systems™ che possono fungere da base per soluzioni IA full stack.

Soluzioni di IA aziendale e per data center: fattori di forma 1U e 2U standard del settore, progettati per una facile sostituzione dell'hardware di calcolo legacy basato esclusivamente su CPU, senza la necessità di riprogettare il data center. I sistemi supportano fino a 6 GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell per un'accelerazione ed un'efficienza bilanciate, ideali per gli ambienti di data center tradizionali con limitazioni di spazio, alimentazione dei rack e infrastruttura di raffreddamento. Il portafoglio comprende anche la nuova architettura 2U basata su CPU NVIDIA Vera, un sistema di elaborazione IA appositamente progettato per le organizzazioni che puntano a implementazioni di IA agentica di nuova generazione.

Soluzioni IA compatte per l'edge computing – Sistemi ottimizzati per l'efficienza, progettati per fornire una potente accelerazione agli ambienti edge, dove spesso sussistono notevoli limitazioni termiche ed energetiche. Disponibili in chassis con profondità ridotta da 1U e 2U e in grado di supportare fino a 4 GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell raffreddate ad aria, le soluzioni offrono una potente accelerazione IA pur funzionando a livelli di potenza pari a soli 165 watt per GPU. Ciò consente alle organizzazioni di elaborare le richieste di inferenza IA e i carichi di lavoro grafici più vicino alla sorgente, riducendo la latenza e i costi di trasferimento dati, pur rispettando i rigorosi vincoli di potenza e termici comuni nelle implementazioni edge.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete, ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all'avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, AI e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di prossima generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà e ridurre l'impatto ambientale (informatica ecosostenibile). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un'ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

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