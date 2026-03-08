circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

SVEZIA LIBERA DAL FUMO: L'ITALIA DEVE INTENSIFICARE GLI SFORZI PER DIFENDERE IL MIGLIOR STRUMENTO A DISPOSIZIONE DELLE DONNE PER SMETTERE DI FUMARE

08 marzo 2026 | 05.05
LETTURA: 2 minuti

ROMA, 8 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione della Giornata internazionale della donna (8 marzo), i legislatori italiani sono stati esortati a salvaguardare l'accesso ai sacchetti di nicotina per uso orale, poiché nuove prove dimostrano che questi prodotti "senza fumo" hanno determinato uno dei più drastici cali di tabagismo femminile al mondo.

L'appello accompagna la pubblicazione di Empowerment in a Pouch, un report che documenta come l'accesso alle bustine di nicotina senza tabacco abbia accelerato i progressi della Svezia verso una politica antifumo, in particolare tra le donne.

"L'esperienza della Svezia mostra cosa succede quando alle donne vengono offerte alternative realistiche al fumo", ha affermato la professoressa Marewa Glover, esperta di scienze comportamentali e coautrice. "Quando le opzioni più sicure sono legali, accessibili e socialmente accettabili, un gran numero di donne smette di fumare. Ecco perché i sacchetti di nicotina rappresentano una concreta opportunità per cambiare le regole del gioco in Italia".

In Italia i sacchetti di nicotina sono legali, e offrono già un'alternativa a quasi una donna su cinque che continua a fumare sigarette tradizionali. L'Italia è anche emersa come una delle voci più autorevoli nella lotta contro le restrizioni eccessive sulle alternative più sicure alla nicotina, sollevando formalmente obiezioni presso la Commissione Europea in merito alle modifiche alla direttiva sui prodotti del tabacco, attualmente in discussione.

Il report mostra che da quando le bustine di nicotina sono diventate disponibili in Svezia nel 2016:

I sacchetti di nicotina non contengono tabacco e non comportano combustione. Utilizzate sotto il labbro, rilasciano nicotina di qualità farmaceutica senza fumo, vapore o odore. Sondaggi e ricerche condotte su gruppi di discussione dimostrano che le donne ne apprezzano la discrezione, la praticità e la compatibilità con la vita lavorativa e familiare.

I partecipanti hanno valutato le bustine di nicotina come il mezzo più efficace per smettere di fumare, superando gli svapatori e le tradizionali terapie sostitutive della nicotina. Le donne hanno apprezzato i sacchetti quasi tre volte di più rispetto alle sigarette elettroniche, e il 56% in più rispetto alle gomme alla nicotina.

"L'Italia ha un'opportunità fondamentale per rafforzare la sua strategia di controllo del tabagismo", ha affermato il dottor Delon Human, coautore ed ex segretario generale dell'Associazione Medica Mondiale. "Una regolamentazione che tenga conto del rischio relativo può accelerare la cessazione del fumo. Difendendo l'accesso ad alternative senza fumo comprovate, l'Italia può ottenere risultati più rapidi ed equi per la salute delle donne".

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2928183/5840875/Smoke_Free_Sweden_Logo.jpg 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/svezia-libera-dal-fumo-litalia-deve-intensificare-gli-sforzi-per-difendere-il-miglior-strumento-a-disposizione-delle-donne-per-smettere-di-fumare-302707537.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT03417 it Salute_E_Benessere AltroAltro Politica_E_PA AltroAltro Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza