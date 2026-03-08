SVEZIA LIBERA DAL FUMO: L'ITALIA DEVE INTENSIFICARE GLI SFORZI PER DIFENDERE IL MIGLIOR STRUMENTO A DISPOSIZIONE DELLE DONNE PER SMETTERE DI FUMARE

ROMA, 8 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione della Giornata internazionale della donna (8 marzo), i legislatori italiani sono stati esortati a salvaguardare l'accesso ai sacchetti di nicotina per uso orale, poiché nuove prove dimostrano che questi prodotti "senza fumo" hanno determinato uno dei più drastici cali di tabagismo femminile al mondo.

L'appello accompagna la pubblicazione di Empowerment in a Pouch, un report che documenta come l'accesso alle bustine di nicotina senza tabacco abbia accelerato i progressi della Svezia verso una politica antifumo, in particolare tra le donne.

"L'esperienza della Svezia mostra cosa succede quando alle donne vengono offerte alternative realistiche al fumo", ha affermato la professoressa Marewa Glover, esperta di scienze comportamentali e coautrice. "Quando le opzioni più sicure sono legali, accessibili e socialmente accettabili, un gran numero di donne smette di fumare. Ecco perché i sacchetti di nicotina rappresentano una concreta opportunità per cambiare le regole del gioco in Italia".

In Italia i sacchetti di nicotina sono legali, e offrono già un'alternativa a quasi una donna su cinque che continua a fumare sigarette tradizionali. L'Italia è anche emersa come una delle voci più autorevoli nella lotta contro le restrizioni eccessive sulle alternative più sicure alla nicotina, sollevando formalmente obiezioni presso la Commissione Europea in merito alle modifiche alla direttiva sui prodotti del tabacco, attualmente in discussione.

Il report mostra che da quando le bustine di nicotina sono diventate disponibili in Svezia nel 2016:

I sacchetti di nicotina non contengono tabacco e non comportano combustione. Utilizzate sotto il labbro, rilasciano nicotina di qualità farmaceutica senza fumo, vapore o odore. Sondaggi e ricerche condotte su gruppi di discussione dimostrano che le donne ne apprezzano la discrezione, la praticità e la compatibilità con la vita lavorativa e familiare.

I partecipanti hanno valutato le bustine di nicotina come il mezzo più efficace per smettere di fumare, superando gli svapatori e le tradizionali terapie sostitutive della nicotina. Le donne hanno apprezzato i sacchetti quasi tre volte di più rispetto alle sigarette elettroniche, e il 56% in più rispetto alle gomme alla nicotina.

"L'Italia ha un'opportunità fondamentale per rafforzare la sua strategia di controllo del tabagismo", ha affermato il dottor Delon Human, coautore ed ex segretario generale dell'Associazione Medica Mondiale. "Una regolamentazione che tenga conto del rischio relativo può accelerare la cessazione del fumo. Difendendo l'accesso ad alternative senza fumo comprovate, l'Italia può ottenere risultati più rapidi ed equi per la salute delle donne".

