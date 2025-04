Swiss Life Asset Managers acquisisce una quota di maggioranza di Eliance

MADRID, 8 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Grupo Eliance, una delle principali imprese mondiali nella fornitura di servizi specializzati per l'aviazione, ha annunciato che Swiss Life Asset Managers ha acquisito una significativa quota di maggioranza di Eliance tramite il proprio fondo d'investimento Swiss Life Global Infrastructure Opportunities Growth II. L'attuale azionista, RiverRock, rimarrà un investitore di minoranza nel capitale della società, mantenendo il proprio impegno nella crescita di Eliance.

Questa iniziativa strategica rafforza la capacità finanziaria di Eliance di espandersi nei mercati chiave della Spagna, Italia e Croazia, fornendo capitale per la crescita e rafforzando la sua attuale posizione di leadership in settori quali i servizi antincendio, il trasporto sanitario e le operazioni di soccorso.

Sin dalla sua fondazione nel 1958 a Madrid, Eliance si è evoluta da fornitore specializzato in servizi antincendio a uno dei principali player nel settore dei servizi aerei di emergenza, con un modello aziendale integrato e una presenza europea. Eliance dispone di una flotta eterogenea di aeromobili ad ala fissa e rotante e si distingue come una delle due sole aziende accreditate per la manutenzione di Airbus in Spagna.

Il successo di Eliance si basa anche sulla sua straordinaria esperienza di espansione internazionale e di acquisizione di appalti governativi. Di recente, Eliance ha ampliato la sua presenza globale rilevando l'operatore italiano EliFriulia e iniziando le operazioni in Croazia per soddisfare la crescente domanda di servizi medici di emergenza tramite elicottero in queste aree geografiche.

Spiega Matthew Dooley, Direttore infrastrutture a valore aggiunto presso Swiss Life Asset Managers: "Il modello aziendale di AES è caratterizzato dalla sua natura essenziale, dalla forte stabilità dei flussi di cassa e dal peso delle attività. Queste sono tutte caratteristiche chiave dell'infrastruttura che ricerchiamo nell'ambito della nostra strategia di investimento a valore aggiunto. "Siamo lieti di collaborare con il management di Eliance per continuare a sfruttarne il forte potenziale di crescita della sua attività".

"Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Swiss Life Asset Managers come nuovo azionista di Eliance. La loro collaborazione rappresenta una pietra miliare nel nostro cammino, iniziato nel 2021, che ha portato Eliance a diventare un leader nel settore dei servizi di emergenza aerea nell'Europa meridionale. I punti di forza e la portata di Swiss Life Asset Managers sottolineano ulteriormente l'attrattiva di Eliance e del settore per gli investitori infrastrutturali. "Il loro supporto sarà determinante nel dare impulso alla prossima fase di crescita di Eliance e consentirle di svolgere un ruolo chiave nell'unificazione del mercato europeo", commenta Alessandro Graziano, Direttore investimenti presso RiverRock.

Da parte loro, Juan Carlos Martínez e Fernando Gallardo, rispettivamente Ceo e Cfo di Grupo Eliance, hanno aggiunto che "L'investimento di Swiss Life Asset Managers in Grupo Eliance non solo rafforza il nostro quadro finanziario, ma garantisce anche la stabilità necessaria per dare impulso alla nostra continua crescita in un settore che richiede sempre più investimenti significativi. Questa partnership strategica ci mette in una posizione tale da aumentare la nostra redditività e continuare la nostra espansione".

Lazard ha svolto il ruolo di unico consulente finanziario di Eliance durante questa operazione, mettendo a disposizione la propria competenza per garantire un investimento che supportasse la sostenibilità operativa e la crescita di Eliance.

