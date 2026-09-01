Tapematic, l'azienda italiana che innova la decorazione del packaging con tecnologie sostenibili

Quando il packaging incontra l'alta tecnologia

Milano - Dietro l'aspetto elegante di un flacone di profumo, del tappo di una bottiglia premium o di un componente decorativo per l'automotive si nasconde un processo produttivo altamente tecnologico. Le finiture metallizzate che conferiscono brillantezza e valore estetico ai prodotti non sono infatti semplici vernici, ma il risultato di lavorazioni industriali sempre più avanzate, progettate per coniugare qualità, efficienza e sostenibilità.

Cinquant'anni di innovazione Made in Italy

In questo settore opera Tapematic Spa, azienda italiana con sede a Ornago , in provincia di Monza e Brianza, che da oltre cinquant'anni progetta e realizza impianti industriali ad alta tecnologia. Nata negli anni Settanta nello sviluppo di sistemi per la produzione di supporti magnetici e ottici, l'azienda ha saputo evolversi nel tempo, concentrando il proprio know-how nella progettazione di linee automatizzate per la decorazione del packaging destinato ai settori cosmetico, beverage, farmaceutico e automotive. Oggi i suoi impianti sono installati in numerosi Paesi e rappresentano un esempio di tecnologia italiana esportata a livello internazionale.

Una linea modulare per l'intero processo produttivo

Tra le soluzioni sviluppate dall'azienda spicca PST Line, un impianto industriale modulare progettato per integrare in un unico processo tutte le principali fasi della decorazione dei packaging:

Carico automatico o manuale dei pezzi Pulizia e pretrattamento Applicazione del primer e della verniciatura UV di base Metallizzazione sputtering Decorazione Verniciatura protettiva finale

L'integrazione di queste lavorazioni in un'unica linea automatizzata elimina numerosi passaggi intermedi, ottimizza i tempi di produzione e riduce la movimentazione dei componenti. L'intero impianto può essere gestito anche da un solo operatore, che supervisiona il ciclo produttivo attraverso sistemi di automazione e controllo.

Sostenibilità come principio di progettazione

Un aspetto centrale della tecnologia sviluppata da Tapematic riguarda la sostenibilità del processo. L'utilizzo esclusivo di vernici UV, insieme all'ottimizzazione dei sistemi di spruzzatura e alla progettazione dell'intera linea produttiva, consente di ridurre sensibilmente il consumo di materiale, gli scarti e l'energia necessaria alla produzione.

«Con le nostre macchine si arriva a utilizzare fino a un terzo della vernice rispetto ai metodi tradizionali, consumando anche meno energia e producendo meno scarti. È il modo in cui oggi si può essere contemporaneamente efficienti e rispettosi dell'ambiente», spiega Davide Perego, CEO di Tapematic. «Per noi la sostenibilità non è un elemento da aggiungere a posteriori, ma un principio progettuale: ogni nuova soluzione nasce con l'obiettivo di migliorare le prestazioni produttive riducendo al tempo stesso l'impatto ambientale.»

La tecnologia “Sputtering”

L'effetto metallizzato che caratterizza molti packaging viene ottenuto attraverso un processo fisico denominato sputtering, eseguito in ambiente alto vuoto. All'interno del modulo di metallizzazione, un sottilissimo strato di metallo – ad esempio alluminio, oro, ottone, etc – viene depositato sulla superficie di componenti in plastica, creando un effetto specchio estremamente brillante e uniforme.

«La brillantezza che si osserva su molti tappi di profumi o bottiglie premium non è ottenuta con una semplice vernice», prosegue Perego. «Grazie allo sputtering riusciamo a depositare uno strato di metallo vero sulla plastica, ottenendo un risultato estetico molto simile al metallo pieno, ma con un peso inferiore e una maggiore libertà progettuale.»

Rispetto ai tradizionali processi di cromatura chimica, la metallizzazione sputtering rappresenta una soluzione più sostenibile, poiché elimina l'impiego di bagni galvanici e permette di ottenere rivestimenti sottili, uniformi e resistenti. Per garantire la durata nel tempo, il rivestimento metallico viene infine protetto mediante uno strato di vernice UV, che ne aumenta la resistenza ai graffi, agli urti e agli agenti esterni.

Ricerca, sviluppo e manifattura italiana

«L'innovazione industriale oggi non può limitarsi ad aumentare la produttività», sottolinea Perego. «Significa progettare impianti intelligenti, modulari e flessibili, capaci di adattarsi alle esigenze dei clienti e di ridurre i consumi di risorse durante l'intero ciclo produttivo. È questa la direzione in cui investiamo ogni giorno nella nostra attività di ricerca e sviluppo.»

L'attenzione alla ricerca e sviluppo rappresenta uno degli elementi distintivi dell'azienda. Tutte le fasi di progettazione meccanica, elettronica e software vengono sviluppate internamente, consentendo di realizzare impianti personalizzati in funzione delle esigenze produttive dei clienti e di introdurre costantemente nuove soluzioni tecnologiche orientate all'efficienza energetica e alla riduzione dell'impatto ambientale.

«Essere un'azienda manifatturiera italiana significa anche avere la responsabilità di continuare a innovare. Crediamo che il valore del Made in Italy passi dalla capacità di unire competenze ingegneristiche, qualità costruttiva e attenzione all'ambiente. È questo approccio che ci ha permesso di crescere sui mercati internazionali mantenendo progettazione e produzione nel nostro territorio.»

Tecnologia italiana per un packaging più sostenibile

In un contesto in cui l'industria del packaging è chiamata a coniugare qualità estetica, produttività e sostenibilità, realtà manifatturiere come Tapematic dimostrano come l'innovazione possa diventare un fattore competitivo per il Made in Italy. Un percorso costruito in oltre cinquant'anni di attività, che ha trasformato un'azienda nata nel settore dell'automazione industriale in un punto di riferimento internazionale per le tecnologie di decorazione del packaging. Per approfondire le soluzioni descritte in questo articolo è possibile consultare il sito ufficiale di Tapematic .

Per maggiori informazioni: www.tapematic.com/contact-us/

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