TCL offre enormi sconti per il Black Friday sui suoi ultimi proiettori

IRVINE, California , 17 novembre 2025/PRNewswire/ --In occasione di questo Black Friday, TCL rende l'intrattenimento sul grande schermo più accessibile che mai. Dal 20 novembre al 1° dicembre, approfitta di fino al 35% di sconto su una gamma di proiettori intelligenti pensati per ogni stile di vita, che venga utilizzato in un dormitorio, in un soggiorno o all'aria aperta.
TCL C1: compatto e intelligente, perfetto per piccoli spazi – Offerta speciale del Black Friday € 206.1
Ideale per i giovani utenti con un budget limitato, il TCL C1 offre una qualità di immagine premium 1080P e Dolby Audio a un prezzo imbattibile. Grazie al giunto cardanico regolabile a 285°, proietta liberamente in spazi ristretti (dormitori, loft o persino accanto al letto), mentre le funzioni Google TV e di configurazione automatica lo rendono smart in tutta semplicità. Grande cinema, piccolo budget.
TCL A1: esperienza audiovisiva immersiva, pensata per le serate cinema – Offerta speciale del Black Friday € 303.99
Migliora l'intrattenimento domestico con TCL A1s, il re dell'immagine e del suono di fascia media. Dotato di tecnologia audio Dolby Digital Plus, doppi altoparlanti da 8 W e immagini TrueHue potenziate dall'IA, regala un'immersione cinematografica ai soggiorni più ampi, alle camere da letto o ai cortili: perfetto per chi non scende a compromessi sulla qualità.
TCL PlayCube: energia portatile, pronta per ogni situazione – Offerta speciale del Black Friday € 607.99
Lo stile incontra la mobilità con TCL PlayCube, l'unico proiettore TCL con batteria integrata. Il suo esclusivo design cubico consente una rotazione di 90°, mentre la luminosità a 750 lumen e la funzionalità Netflix integrata consentono di guardare film all'aperto, in diverse stanze o sotto le stelle. Un vero cinema da portare ovunque, senza cavi.
Non limitarti a guardare: immergiti. Questo Black Friday, scegli il proiettore TCL fatto su misura per te.
Informazioni sui proiettori TCL
I proiettori TCL, una nuova linea di prodotti strategici di TCL Corporation, riuniscono anni di esperienza nella tecnologia dei display per offrire soluzioni di proiezione portatili, intelligenti e ad alte prestazioni in tutto il mondo.
Grazie alle tecnologie di visualizzazione leader del settore, i PROIETTORI TCL offrono una qualità delle immagini eccezionale per esperienze audiovisive coinvolgenti, sempre e ovunque. Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://www.tcl.com/global/en/projectors
TCL è un marchio registrato di TCL Corporation. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
