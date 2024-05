Thomas Burini (LS Impianti): “Il fotovoltaico è un vantaggio per l’ambiente e per le spese”

Una scelta e una soluzione ecologica e conveniente. Cresce anche in Italia la scelta di installare impianti fotovoltaici sia nelle abitazioni che nelle aziende.

Bergamo, 9 maggio 2024. Ecologici e vantaggiosi: gli impianti fotovoltaici si confermano una soluzione sempre più ricercata in Italia perché permettono una migliore attenzione verso l’ambiente e allo stesso tempo di risparmiare, contenendo la spesa per l’energia. In molti stanno orientando la scelta di passare a questo tipo di impianti energetici. Ogni caso è certamente diverso, per questo è importante rivolgersi a chi conosce bene le novità degli impianti e sa fornire la giusta consulenza.

“Attualmente in Italia si registra un incremento costante - spiega Thomas Burini, titolare di LS Impianti a Barzana, in provincia di Bergamo - Circa il 40% degli impianti installati sono oggi fotovoltaici, grazie anche alle nuove costruzioni dove è necessario per legge. Per conoscere il vero fabbisogno di ciascuno, però, è importante partire sempre dall’analisi attenta della bolletta per almeno un anno. In questo modo si capisce quali sono le intenzioni, se un abbattimento dei costi o cercare di raggiungere al meglio un’autosufficienza, per eliminare quasi il costo della corrente. A questo punto noi di LS Impianti valutiamo insieme al cliente l’impianto fotovoltaico più funzionale e coordiniamo tutte le fasi esecutive offrendo un servizio chiavi in mano. Provvediamo alla progettazione e installazione con gestione diretta della pratica ENEA e GSE, che svolgiamo direttamente dai nostri uffici”.

Certamente gli impianti fotovoltaici hanno avuto un’importante evoluzione negli ultimi anni, con la nascita di sistemi e prodotti sempre più performanti. Diventa per questo fondamentale conoscerne caratteristiche e novità per individuare il modello più adatto alla struttura abitativa o industriale dove si intende installarlo. “Ritengo che l’aggiornamento sia fondamentale nel nostro lavoro - sottolinea Thomas Burini -, sia per fornire la migliore consulenza che per poterli installare in modo corretto caso per caso. Per questo nel nostro staff ci teniamo al passo con i tempi attraverso costanti corsi di formazione dedicati ai nuovi prodotti. Permettono di dare le giuste informazioni di scelta e garantire un vero servizio a 360 gradi e un’assistenza costante”.

LS Impianti Srl fornisce i suoi servizi nel campo dell’impiantistica elettrica in un’ampia area nei territori di Bergamo, Milano e Lecco. Vanta una significativa esperienza nel settore e si avvale anche di collaboratori esterni nei vari cantieri, con rapporti di fiducia consolidati da diversi anni. Oltre all’istallazione di pannelli e impianti fotovoltaici, si occupa di impianti elettrici, condizionatori, antifurti, antenne, impianti telefonici e di trasmissione dati, impianti TV e SAT e impianti di automazione, con soluzioni specifiche in contesti sia civili che industriali. Intervengono con soluzioni di consulenza, vendita, installazione, assistenza e manutenzione.

