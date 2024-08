TOPDON entra nel mercato outdoor e dell'avventura con il nuovo monoculare a imaging termico TS004 con una portata di 410 metri

ROCKAWAY, N.J., 16 agosto 2024 /PRNewswire/ -- TOPDON, il principale produttore di strumenti e soluzioni tecnologiche all'avanguardia per professionisti e appassionati di riparazioni auto, entra nel mercato dell'outdoor e dell'avventura con il nuovo monoculare a imaging termico TS004 che offre una portata di 410 metri. Progettato per le condizioni outdoor più difficili, il TS004, impermeabile, è dotato di una tecnologia avanzata di imaging termico in grado di penetrare la nebbia fitta e la vegetazione, individuando facilmente animali selvatici, persone e oggetti.

"Guardiamo con fiducia all'opportunità di mettere a frutto la nostra competenza nel campo della termografia per servire gli amanti delle attività all'aperto con il lancio del TS004", commenta Mike Zhou, Ceo TOPDON. "È costruito secondo gli stessi rigorosi standard dei nostri prodotti per l'automotive, racchiuso in un involucro durevole e impermeabile in grado di resistere anche alle condizioni atmosferiche più difficili. Vanta un'elevata risoluzione IR di 256x192 e una frequenza di aggiornamento di 50 Hz. Inoltre si collega agli smartphone in modalità wireless, consentendo di acquisire e condividere immagini e video con audio con altri amanti dell'avventura."

Dotata di un obiettivo da 13 mm con zoom digitale 8x e cinque tavolozze di colori – Bird, White Hot, Black Hot, Red Hot e Fusion – il TS004 identifica rapidamente e con precisione i bersagli in condizioni di scarsa illuminazione e di completa oscurità È alimentato da una batteria ad alta efficienza da 5000 mAh, che offre oltre 11 ore di autonomia all'aperto. L'involucro impermeabile in plastica con grado di protezione IP67 gli permette di tollerare forti piogge, neve, fango e altre condizioni meteorologiche estreme.

"Sebbene il TS004 sia incredibilmente compatto, pesando solo 310 g, è davvero potente. È progettato per essere un compagno prezioso per ogni attività, dall'osservazione occasionale degli uccelli alle intense missioni di ricerca e soccorso", continua Mike. "Progettato per adattarsi a qualsiasi situazione, la sua versatilità lo rende uno strumento essenziale per gli amanti dell'outdoor e un elemento imprescindibile nel kit di ogni amante dell'avventura."

Informazioni su TOPDON

Fondata nel 2017, TOPDON sviluppa strumenti e soluzioni di livello base, medio e avanzato per tecnici professionisti e appassionati del fai da te. TOPDON impiega in tutto il mondo oltre 250 ingegneri all'avanguardia nel settore e detiene oltre 500 brevetti e diritti d'autore sul software. La sua tecnologia avanzata aiuta i negozi a ridurre al minimo i tempi di inattività e a massimizzare i profitti. Per maggiori informazioni visitare www.topdon.com

