Torna Ecommerce HUB®, l’evento di riferimento per l’ecommerce e il marketing online L’11ª edizione il 2 ottobre al Grand Hotel Salerno con i big player del settore digitale

SALERNO, 29/09/2025 - Conto alla rovescia per Ecommerce HUB®, l’evento dedicato al commercio elettronico e al marketing online che dal 2015 porta in Campania i principali protagonisti della digital economy. L’appuntamento con l’11ª edizione è fissato per giovedì 2 ottobre 2025, al Grand Hotel Salerno, con una giornata interamente dedicata a formazione, innovazione e networking.

Dopo il successo della 10ª edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 2.500 persone e più di 70 speaker, anche quest’anno Ecommerce HUB® si prepara ad accogliere professionisti, aziende e startup provenienti da tutta Italia, confermandosi uno dei principali eventi del settore in Italia.

Un ruolo centrale sarà giocato dai partner principali di questa edizione: Shopify, leader globale nelle soluzioni per il commercio digitale, Banca Sella, pioniere nell’open banking e nei servizi finanziari innovativi, e AppPago, fintech specializzata nei pagamenti digitali, Temu, celebre piattaforma di ecommerce cinese, e Microsoft Advertising, suite di strumenti pubblicitari. La loro presenza testimonia la volontà di mettere a disposizione dei partecipanti non solo know-how di altissimo livello, ma anche strumenti concreti per sviluppare e far crescere il proprio business online.

Come di consueto, Ecommerce HUB® offrirà un ricco programma di interventi formativi, workshop verticali e momenti di confronto con i principali esperti del settore. Accanto agli speech, l’area espositiva permetterà ai partecipanti di incontrare aziende e player digitali, in un contesto pensato per favorire lo scambio di idee e nuove opportunità di collaborazione.

«In un panorama in costante evoluzione, costruire un appuntamento annuale dedicato all’innovazione digitale rappresenta una sfida ambiziosa, ma necessaria - spiega Alfonso Annunziata, Co-Founder & Event coordinator - Da undici anni lavoriamo per offrire a imprese, professionisti e stakeholder un’occasione concreta di confronto, aggiornamento e crescita. Quello che realizziamo ogni anno non è soltanto un evento: è un progetto che genera valore, conoscenza e relazioni, contribuendo a rafforzare la competitività del territorio e a posizionare il Sud Italia come attore protagonista nel dibattito sull’economia digitale».

Il tema scelto per quest’anno è Lead the Change, un invito a non limitarsi ad adattarsi ai mutamenti del mercato, ma a diventare protagonisti attivi dell’innovazione. In un momento in cui l’intelligenza artificiale, le nuove tecnologie e i comportamenti d’acquisto evolvono rapidamente, il messaggio è chiaro: servono visione, strategia e leadership per guidare il futuro del digitale.

L’edizione 2025 di Ecommerce HUB® si inserisce inoltre all’interno della più ampia Digital South Week che, tra il 29 settembre e il 1° ottobre, porterà a Napoli e Caserta appuntamenti complementari come EcommScaleUp (29 settembre) e Days to Connect (30 settembre - 1° ottobre), rafforzando il ruolo della Campania come polo di innovazione per il settore ecommerce.

La partecipazione a Ecommerce HUB® è totalmente gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale www.ecommercehub.it.

